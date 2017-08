Nous avons testé le simulateur de surf de Saint-Laurent-Blangy

Goûter aux sensations du surf sans quitter le Nord Pas-de-Calais, c'est possible à Saint-Laurent-Blangy ! Pour ses animations de l'été, la ville a fait venir une machine à surf qui recrée les conditions d'une vague et qui permet de découvrir ce sport de glisse. Nous avons testé pour vous.

Autant le dire tout de suite, nous ne sommes pas des spécialistes de la glisse. Mais Marie Leblanc, la directrice de Tchicou Plage, se veut rassurante : "On peut commencer avec une puissance de 3 sur 10 pour les plus jeunes et les moins téméraires. Pour les plus courageux, on passe en force 8 ou 9 et on prend beaucoup de plaisir!"

Comment fonctionne une machine à surf? Il s'agit d'un plan légèrement incliné en mousse d'un peu plus de deux mètres de large, sur lequel est propulsé de l'eau. On surfe ensuite dessus à la manière d'un skate-board.

Le plan incliné en mousse est recouvert par une lame d'eau de quelques centimètres d'épaisseur. © Radio France - Bastien Deceuninck

Et même avec les conseils prodigués par les encadrants, tenir en équilibre sur la planche demande vraiment de la concentration. Malgré le surplace, la sensation de vitesse est bluffante. À peine est-on en déséquilibre que l'on se retrouve poussé à l'extérieur de la vague. Heureusement des barrières permettent de se rattraper pour éviter de chuter dans une eau pas si chaude que ça...

Un vrai jeu d'enfants

L'attraction attire du monde comme Maxime, 10 ans. Après quelques conseils prodigués par Faustine, la monitrice, il prend place sur la planche... et reste debout pendant un peu plus de cinq minutes ! La performance est là. "Au début c'est compliqué mais quand la vitesse augmente, on se concentre et on réussit à rester sur la planche". Enfantin. Quant à savoir si ça donne envie de faire du véritable surf : "Oui! En le faisant, je me disais que j'allais peut-être me mettre au surf! Mais dans la Manche, il n'y a pas de vagues!"

Tout est une question de point de vue : après cet essai, les vagues de la Manche nous suffisent largement...

Le simulateur de surf est accessible au sein de "Tchicou Plage" jusqu'au 15 août. Toutes les informations sont à retrouver ici.