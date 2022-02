Nous d'Alice Diop : une promenade cinématographique le long de la ligne B du RER

De l'observation du brâme du cerf aux voies du RER, il n'y a qu'un pas, qu'Alice Diop nous fait franchir dès les premières minutes de Nous, film documentaire qui sort en salles ce mercredi. L'idée de cette promenade cinématographique le long de la ligne B, la réalisatrice l'a eue en lisant "Les passagers du Roissy express" de François Maspéro, sorti dans les années 90, qui était déjà une sorte de voyage en banlieue : "Lorsque j'ai découvert ce livre il y a vingt ans, c'était la première fois que je voyais les lieux où j'ai habité et les gens que j'ai côtoyés racontés dans l'écrin de la littérature". La native d'Aulnay insiste : "Il y a un imaginaire dominant sur la banlieue, dominant mais fantasmé où on a l'impression qu'elle est traversée par la violence, l'islamisme. Pour y avoir vécu toute ma vie, mon expérience intime me dit que ça n'est pas ça".

Conserver l'existence des petites vies

La réalisatrice l'explique : son obsession à filmer ces territoires tient aussi à la volonté de "conserver l'existence des petites vies". C'est ainsi que l'on fait connaissance avec Ismaël, mécano sans-papiers, Marcel, chasseur à courre, mais aussi avec la sœur d'Alice Diop, infirmière dévouée et pleine de tendresse envers les personnes âgées à qui elle rend visite : "Je la filme autant pour ce qu'elle fait que parce que c'est ma sœur. Avec elle, je pénètre des mondes auxquels je n'aurai pas accès sans elle, ce qui me permet de rendre compte de la solitude de ces personnes âgées qui vivent dans des pavillons en attendant l'infirmière parce que c'est peut-être la seule fois de la journée où ils vont ouvrir la bouche".

Un succès critique

Personnel, le film est aussi très politique. "La question essentielle, résume son auteure, c'est le nous. Qu'est-ce-qui fait une société ? C'est à la fois un manifeste, une question, une utopie, collectionner ces singularités multiples et considérer que l'addition de toutes ces mémoires, tous ces corps, tous ces visages, compose une société". Alice Diop a reçu le prix du meilleur documentaire pour Nous à la Berlinale l'an dernier, elle a été accueillie dans de nombreux festivals depuis. Elle espère que ce succès critique se doublera d'un succès public avec cette sortie en salles.