"Nous enterrons la culture" : un acte symbolique des intermittents du spectacle à Quimper

"Le Collectif Cornouaille Occupé.e a l’immense tristesse et la profonde douleur d’annoncer la disparition soudaine des concerts et des spectacles lors des manifestations, suite à l’interdiction de la préfecture, nous privant ainsi de nos outils de lutte et de revendications. Les familles des intermittents artistes et techniciens sont dans la peine", écrivent les membres du collectif dans un communiqué. Le dernier arrêté préfectoral interdit tout concert ou spectacle lors de manifestations. Une injustice estiment les premiers concernés, comme Carolina Garel Carballeira, comédienne à Douarnenez (Finistère) : "C'est notre outil de lutte, de parole, mais c'est aussi notre façon d'être."

Des cendres fictives ont été transportées pendant la procession puis répandues sur le parvis du théâtre de Cornouaille. © Radio France - Adeline Divoux

En réponse à cette décision préfectorale, les intermittents du spectacle ont organisé un enterrement symbolique de la culture ce samedi 10 avril, devant le théâtre de Cornouaille et dans les rues du centre-ville de Quimper. Une centaine de personnes, toutes vêtues de noir, ont participé à cette procession silencieuse rythmée par un unique tambour. Une façon de soutenir ce monde de la culture endormi, mais également d'exprimer ses inquiétudes quant à l'avenir.

Prolonger l'année blanche pour les intermittents

"L'objectif de cet événement était de créer un fait marquant car nous avons la sensation que nous sommes en train d'enterrer la culture et la vie sociale", glisse Carolina Garel Carballeira. Dans l'assemblée, certains ont d'ailleurs du mal à contenir leurs émotions. "On a enterré la culture aujourd'hui, quoi ! confie Océane, une musicienne quimpéroise, C'est un symbole fort, ça fait super peur. On se demande ce qu'il va se passer, si la culture va renaître ou si c'est foutu pour foutu !"

Cette manifestation est aussi l'occasion, pour les intermittents du spectacle, d'exprimer leurs doléances, comme la prolongation de l'année blanche au-delà du 31 août notamment. "Nous n'avons pas pu travailler, donc nous n'avons pas pu cotiser comme il le fallait pour avoir nos indemnités, donc ça va être très compliqué à partir de septembre si rien ne change", souffle Thibault Niobé, un guitariste. "Pour l'instant, j'ai dû annuler tous mes spectacles jusqu'en juin et pour juillet et août c'est encore le flou. A ce jour, j'ai signé 2 contrats sur à peu près 150 habituellement", s'agace quant à lui Yann Guillemot, chargé de production pour plusieurs compagnies.

Des agoras sont organisées deux fois par semaine avec le public. © Radio France - Adeline Divoux

Les artistes qui occupent le théâtre de Cornouaille depuis trois semaines organisent des agoras ouvertes au public tous les mercredis et samedis.