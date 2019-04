"Nous, les 100.000" : deux anciennes de l'usine-textile témoignent

Châteauroux, France

Pendant plus d'un siècle, l'usine a fourni les plus grandes marques : Burberry, Les Galeries Layette, pour ne citer qu'elles.

Le site est en cours de réhabilitation et deviendra bientôt un nouveau quartier, avec le bailleur social l'OPAC. Aujourd'hui l'OPAC invite les anciennes chemisières à se souvenir.

Ces chemisières sont le cœur de cet ouvrage qui compile des témoignages, des tranches de vie qui s'étalent des lendemains de la Seconde Guerre Mondiale à la fermeture en 2004.

Ginette et Josette, collègues et amies de toujours

Ginette Touchard et Josette Henrion n'ont que 14 ans quand elles entrent aux "100.000 chemises". Elles débutent en tant que plieuses de chemise, un travail à la chaîne, répétitif et usant. De ces années, les deux amies se souviennent de la peur qu'elles avaient de leur patron : "Quand on voyait Madame, on ne mouftait plus ! Si elle nous appelait, c'est qu'on allait passer un sale quart d'heure !"

Leur parcours aux 100.000, c'est aussi l'histoire de l'évolution de la société. Les progrès sociaux déjà : "Quand on a crée un syndicat, c'est pas qu'on n'avait plus peur du Patron, mais on osait enfin dire les choses, explique Josette,

une fois on l'a même enfermé dans son bureau toute une journée parce-qu'il menaçait de ne pas nous payer alors qu'on faisait grève !"

Aux 100.000, Ginette et Josette traversent aussi le XXeme siècle par le prisme de la mode. Aux premières loges, elles étaient à la pointe des tendances. "Ce qui n'était pas inutile en matière de séduction", sourit encore Ginette.

Les 100.000, leur jeunesse

Certes, l'usine, c'était le travail, souvent rude. Mais ce n'est pas ce que retiennent Ginette et Josette de leurs années là-bas. Ce sont surtout des rires, des moments de joie, et de belles histoires.

Comme cette fête d'anniversaire, interrompue par la patronne :

Le livre, qui raconte leur histoire et celles de leurs collègues, du lieu, est désormais disponible dans les libraires de l'Indre, dans les grandes surfaces, l'Office de Tourisme de Châteauroux, le Musée de la Chemiserie et de l'Elegance Masculine d'Argenton/Creuse. Son prix 25€