« Nous occupons le théâtre de Mende depuis le 16 mars 2021 »

Le collectif des actrices et acteurs culturel de la Lozère demande la réouverture des lieux culturels, des lieux de convivialité, hôtels, bars, restaurants, une annulation de la réforme chômage et un retour aux droits et la liberté de chacun.

Banderoles théâtre occupé suspendus aux fenêtres des affiches "Sauvons la culture" collées un peu partout, de la musique et des matelas à même le sol. Arthur est intermittent du spectacle : "on n'est pas là pour occuper le théâtre municipal, donc ce n'est pas envers la municipalité qu'il y a une revendication. On occupe ce théâtre parce que ce théâtre est central en Lozère et représente la culture et les lieux culturels au niveau départemental." Une occupation qui ne passe pas pour le maire de Mende, Laurent Suau : "c'est ce que je dénonce. On ne peut pas dire qu'on veut discuter, qu'on veut le dialogue, qu'on veut préparer la réouverture et me mettre devant le fait accompli, prévenir la mairie, alors que le théâtre est déjà occupé par le collectif d'artistes."

Pour le collectif l'Occupation était la seule solution : "on n'a plus rien qui nous fait pétiller, qui nous fait vibrer. On va juste au travail et puis ensuite, on rentre avant 18 heures. Et puis ouvrir un lieu comme ça, ça ramène l'espoir aussi."

"Là, on est dans le hall et c'est là qu'on se met dans ce petit coin pour faire nos réunions de commissions". Juliette occupe les lieux depuis mercredi. "Il y a plein de matelas entassés les uns sur les autres et on dort une dizaine sur place. Oui, c'est une belle solution. _L'occupation, ça va au-delà de la manifestation_. C'est aussi pour dire qu'on reprend un lieu et que on l'organise nous-mêmes et qu'on le rouvre, alors qu'aujourd'hui, les seuls endroits qui ont le droit d'être ouverts, ce sont les centres commerciaux et les lieux où on te transporte, où on va travailler, où on consomme, c'est pour montrer qu'on veut autre chose. "