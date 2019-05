"Nous sommes ravis d'avoir l'Hermione plus tôt que prévu sur Cherbourg-en-Cotentin", affirme le maire Benoît Arrivé

L'Hermione arrive plus tôt que prévu mais cela au final ravit le maire de Cherbourg-en Cotentin Benoît Arrivé qui était l'invité ce vendredi matin "nous avons anticipé le coup de vent de demain matin, comme le pont tournant fonctionne avec les marées si nous n'avions pas pu faire entrer ce magnifique bateau samedi matin il aurait fallu attendre samedi soir ce qui aurait été dommageable donc avec le commandant de l'Hermione on a anticipé". Elle arrivera ce soir 20H passe de l'ouest dans la grande rade et vers 21H15 au pont tournant. "La fête sera plus longue et nous aurons la chance ici à Cherbourg en Cotentin de l'avoir pour une première escale en Normandie un peu plus longtemps que prévu. Et finalement tout cela est parfait" affirme le maire de Cherbourg-en Cotentin Benoît Arrivé.

Toute une logistique à mettre en place

C'est toute une organisation et une logistique qui va se mettre en place "il y a le village qui va se mettre en place, _l'ensemble du programme après reste le même, les festivités aussi_. Inauguration du village demain matin à 9H30 . On attend beaucoup beaucoup de monde sur les quais et puis la semaine prochaine pour le départ de ce magnifique bateau un feu d'artifice on appelle la population à venir saluer l'Hermione. Que la fête soit belle ici en Cotentin ! Je suis vraiment très très heureux et très fier. C'est assez historique et unique pour Cherbourg en Cotentin".

La sécurité sera maximale

Il y a des enjeux de sécurité comme partout en France. "Il faudra libérer l'espace public des voitures et plus on aura de piétons plus on aura de visiteurs mais ces règles visent à rendre la fête plus belle, on les respecte on s'adapte. Il y aura des fouilles de sacs aux abords du village quai Alexandre III ". On attend près de 40 000 visiteurs. C'est aussi le début des festivités du 75e. "C'est très bon pour l'image de Cherbourg-en-Cotentin et pour tout le département. Amener de la vie, de la fête et du vivre ensemble "