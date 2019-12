Nouveau casting à Sarlat en Dordogne pour la super production anglo-saxonne

Sarlat-la-Canéda, France

Un nouveau casting est organisé à Sarlat pour la super production anglo-saxonne qui sera tournée en Dordogne, au printemps prochain. Il débute ce mardi 11 décembre et dure jusqu'au samedi 14 décembre à l'ancien Evêché.

Pour toutes les informations pratiques, il faut envoyer un mail à l'adresse suivant : dordogne.tournage@gmail.com

800 figurants recherchés

La production cherche 800 figurants pour tourner dans ce film qui se déroulerait au moyen-âge. Pour postuler, il faut être âgé entre 16 et 80 ans, et n'avoir ni tatouage apparents, ni dreadlocks, ni écarteurs d'oreilles.

Le nom du film, du réalisateur et des acteurs sont toujours tenus secret par la production mais la rumeur enfle et le nom de Ridley Scott circule de plus en plus. Le site figurants.com affirme de son côté que le réalisateur de Gladiator ou encore d'Alien va revenir en Dordogne avec, cette fois-ci, Matt Damon et Adam Driver. Si cela est confirmé, ce serait le retour de Ridley Scott en Dordogne après avoir tourné les Duellistes, en 1976.