Nouveau cinéma à Joigny : Agnès Varda en invitée d'honneur

La ville de Joigny a officiellement ouvert son nouveau cinéma. Installé à la place de l'ancien site militaire, il porte le nom de la grande réalisatrice Agnès Varda, présente elle-même pour l'inauguration.

Une invitée de marque dont la venue a fait un tabac : les 118 places étaient complètes. Pas étonnant lorsqu'on connaît le palmarès impressionnant d'Agnès Varda : 36 films au compteur, trois César, une Palme d'honneur à Cannes et bientôt un Oscar d'honneur, qui lui sera décerné à New-York en novembre prochain. On lui doit les films Cléo de 5 à 7, Sans toit ni loi ou encore Jacquot de Nantes. Représentante de la Nouvelle Vague, Agnès Varda a dédié une grande partie de son travail aux minorités silencieuses, aux populations dont on ne parle pas.

"On ne doit pas considérer la ruralité comme moins importante"

Le choix du cinéma de Joigny de porter le nom de cette réalisatrice militante est clair : on veut assurer une culture de qualité dans la région. La campagne ne doit pas être un frein à la culture, insiste Agnès Varda.

"Vous savez, la France est essentiellement rurale. Je ne vois pas pourquoi on considérerait la campagne comme moins importante. Je vois qu'ici, il y a une volonté des pouvoirs publics de s'engager pour que cette région, axée autour de Joigny où nous sommes, bouge, réagisse et qu'on agite les esprits pour que la culture ait un sens. Qu'elle ne soit pas juste une forme d'éducation ennuyeuse, au contraire. Il faut qu'elle soit un élément d'échange, de compréhension, de découverte. C'est ce que je souhaite à ce cinéma et aux spectateurs de la région."

Le cinéma Agnès-Varda est situé en lieu et place de l'ancien site militaire. La programmation est à retrouver sur son site web.