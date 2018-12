Nouveau défi pour le co-pilote icaunais Jean Paul Cottret sur le Dakar

Yonne, France

Après 18 ans passés aux côtés de Stéphane Peterhansel et 7 victoires sur le Dakar, Jean Paul Cottret change de pilote.

C'est Cyril Despres, vainqueur moto du Dakar à 5 reprises, qui sera au volant de leur Mini du Team X Raid.

Sans Stéphane Peterhansel, c'est un nouveau défi que se lance Jean Paul Cottret . « Une page se tourne . Il y a un peu de nostalgie, je l'avoue. Mais on va aborder une nouvelle course avec Cyril Despres au Pérou. Il est très complet, c'est quelqu'un de pointilleux. Il veut décrocher une première victoire en auto sur le Dakar. Je serai ravi de l'aider à approcher cette première place. »

Cyril Desprès, nouveau partenaire du co-pilote icaunais Jean Paul Cottret © Radio France -

Sans Stéphane Peterhansel, c'est un nouveau défi que se lance Jean Paul Cottret Copier

Nouveau pilote et nouvelle auto pour Jean Paul Cottret au départ de ce Dakar dimanche prochain. « Notre Mini est une deux roues motrices. On peut gonfler et dégonfler de l'intérieur du véhicule, ce qui est indispensable quand on a un parcours rempli de dunes de sable comme on aura cette année au Pérou. On a déjà pris contact avec l'auto au rally du Maroc. On a terminé troisième en remportant une spéciale. C'est un véhicule qui est fait pour ce genre d'espace. »

Non seulement Jean Paul Cottret change de pilote au départ de ce Dakar , mais également de véhicule. Il troque sa Peugeot contre une Mini Copier

La voiture, une Mini deux roues motrices © Maxppp -

Le Dakar, plus court que d'habitude se déroulera pour la première fois dans un seul pays, le Pérou .

Il partira dimanche 6 janvier de Lima pour une arrivée à Lima le jeudi 17 janvier.

3000 km de spéciales sont au programme.