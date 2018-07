Ces vélos sont blancs, pour qu'on ne les confonde pas à avec ceux de la SETRAM. Avant de partir pour la journée ou la demi-journée, un plan vous est remis. Depuis la capitainerie, les possibilités de promenades sont nombreuses, rappelle, Jacques Gouffé, président de Cénovia, la société qui gère le port du Mans : "on peut rejoindre Allonnes, Arnage et La Gèmerie de manière tout à fait sécurisée. On traverse une route et après on est uniquement sur des sentiers. On peut aussi rejoindre le boulevard nature."

Continuer à développer le port

Cette location de vélos est un service supplémentaire pour poursuivre la dynamisation du port du Mans, détaille l'élu : "Cénovia gère le port depuis trois ans. On a des petits bâteaux éléctriques qui sont de plus en plus connus et de plus en plus appréciés par les familles. On accueille également le club de canoë-kayak. Et là, on essaye le tourisme 'fluverstre' en proposant cette location de vélos. On va lancer une étude pour trouver d'autres activités commerciales à proposer dans les prochaines années."

Participer au tourisme "fluvestre"

Plus largement, ce nouveau service de location de vélos au départ de la capitainerie du port du Mans s'inscrit dans le cadre du développement du tourisme fluvial et fluvestre en Sarthe, explique le conseiller départemental Patrick Demazière : "on s'est rendus compte en faisant notre étude sur le tourisme fluvial que les usagers, lorsqu'ils arrivaient, rayonnaient dans un périmètre de cinq kilomètres à la ronde pour les restaurants ou le ravitaillement. Ils dépensent, pour cela, en moyenne entre 60 et 100€ par personne. Il y a donc un enjeu économique fort." Ces deux mois d'été sont un test. Si la location fonctionne bien, elle sera étendue, avec davantage de vélos l'année prochaine.

INFOS PRATIQUES :