NOUVEAU Jouez au Normandie Quiz depuis votre téléphone

Le Normandie Quiz s'installe sur votre smartphone. Jouez et gagnez !

Vous connaissez le Normandie Quiz : chaque jour, de 11h à 12h, les candidats s'affrontent au 02 35 07 66 66 en répondant à des questions sur la Normandie.

France Bleu Normandie vous propose d'y jouer à tout moment sur votre smartphone.

Comment jouer au Normandie Quiz sur votre smartphone ?

C'est simple : téléchargez l'application Pronostic Games sur Google Play ou Apple store . Utilisez le code France Bleu et jouez avec nous.

La règle du jeu est simple : on vous pose quatre questions tous les jours. Répondez bien le plus vite possible pour obtenir un maximum de points. Vous pouvez jouer quand vous voulez une fois chaque jour pour accumuler des points.

Le vendredi, le joueur ayant le score le plus élevé remporte la lunch box aux couleurs de France Bleu.

Jouez au Normandie Quiz tous les jours et à toute heure © Radio France

En savoir plus

Dans le cadre de son dispositif d'expérimentation Sandbox dédié aux collaborations avec des entreprises innovantes, Radio France s'associe avec Pronostic Games pour coconstruire une nouvelle application en s'appuyant sur le programme Normandie Quiz de France Bleu Normandie.

Pronostic Games est le jeu concours de pronostics 100 % personnalisable pour les entreprises souhaitant une solution de team-building clés en main. Cette entreprise rouennaise propos des plateformes de pronostics sur tous les grands évènements sportifs (Roland Garros, Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques 2024...). Paul Le Gleut chef de projet chez Pronostics Games est l’invité de la Nouvelle Eco le lundi 3 avril à 7h15.

