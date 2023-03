Nouveau musée du débarquement à Arromanches : ouverture le premier avril

L'ancien musée d'Arromanches, aujourd'hui détruit, avait été inauguré en 1954 pour le dixième anniversaire du débarquement. Pas étonnant finalement de devoir, 70 ans plus tard, changer de structure pour célébrer comme il se doit la mémoire des soldats anglais qui ont débarqué à Gold Beach le 6 juin 1944 et dans les jours suivants.

ⓘ Publicité

Le musée du débarquement, à Arromanches, va retrouver son public le premier avril et il a fait l'objet d'une visite officielle ce lundi, à laquelle France Bleu a pu assister. Cela représente un investissement de 15 millions d'euros qui devrait permettre d'accueillir un peu plus de visiteurs à Gold Beach. Le nouveau musée du débarquement, situé dans le village contrairement au site 360 situé en surplomb de la commune, devrait accueillir 350 000 visiteurs par an contre 315 000 pour l'ancien musée. Mais ce n'est pas forcément l'objectifs recherchés par le porteurs du projet qui voulait surtout moderniser la muséographie du débarquement à Arromanches-les-Bains.

Une vue encore plus panoramique pour visualiser le port tel qu'il était en 1944

Le nouveau musée d'Arromanches offre une vue panoramique sur les épaves du fameux port artifelici du débarquement. Rappelons-le, ce port de béton, appelé Mulberry, fut bâti par les Alliés dans les jours qui suivirent le débarquement pour alimenter les forces terrestres de la bataille de Normandie, alors que tous les ports en eau profonde étaient aux mains des Allemands. Ce sont 600 000 tonnes de bétons qui ont été nécessaires à la fabrication de ce port opérationnel. Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges, des "épaves" comme on dit dans le jardon des historiens. Mais il font la particularité de la place d'Arromanches et sa mémoire. C'est cette mémoire que le nouveau musée vise à valoriser encore plus avec au rez-de-chaussée comme à l'étage, une vue panoramique sur ces vestiges du 20ème siècle. A l'étage le visiteur observera, avec le site actuel en fond, le port tel qu'il était en 1944 grâce à la projections d'images. Frédéric Sommier, le directeur de ce musée d'Arromanches, y voit une évolution logique : "Ce musée est un musée de site, explique-t-il, c'est vraiment la vue panoramique qui apporte le musée et pas le contraire (...) ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est de la hauteur de vitrage et de bâtiment par-rapport à l'ancien, et effectivement plus on monte et plus on prend conscience de la grandeur du port tel qu'il était en 1944. La projection sur les stores, c'est la cerise sur le gâteau".

La vue panoramique offerte, depuis le rez-de-chaussée, l'étage, et bientôt la terrasse du nouveau musée © Radio France - Julien Corbière

Un virage mémoriel important pour les Arromanchais

Le musée ne sera inauguré officiellement que pour le 80ème anniversaire du débarquement, mais il va donc accueillir ses premiers visiteurs dans moins de deux semaines. Un tournant important pour Marcel Bastide, le maire d'Arromanches, qui est arrivé à moins d'un an dans la commune et qui se souvient encore s'être baigné, gamin, en sautant des pontons du port artificiel : "En voyant ce nouveau musée, je ressens un énorme plaisir, ça fait dix an qu'on est sur ce projet. Pour un village de moins de 500 habitants, ce n'est pas rien un budget à 15 millions d'euros ! Quand on rentre à l'intérieur, on est surpris et ému, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien. Cette vision à 360 degrés c'est merveilleux, et puis on a réussi à intégrer les pièces anciennes à la scénographie moderne du nouveau site".

Les travaux sont presque terminés, à moins de deux semaines l'ouverture du nouveau musée du débarquement d'Arromanches © Radio France - Julien Corbière

Ouverture le premier avril pour le grand public. Le nouveau musée d'Arromanches sera réservé aux habitants de la commune la veille, le vendredi 31 mars. A noter que la société Eoliennes Offshore du Calvados, qui va exploiter les éoliennes au large de la commune voisine de Courseulles, a financé le projet à hauteur d'un million d'euros.