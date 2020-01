Nouveau record de fréquentation à Europa-Park en 2019

Avec plus de 5,7 millions de visiteurs, Europa-Park bat son record de fréquentation en 2019.

Alsace, France

C'est devenu une habitude ! Europa-Park attire un peu plus de monde chaque année. En 2019, il a attiré plus de 5,7 millions de visiteurs et a établi un nouveau record de fréquentation.

2019 aura été une grande année pour la famille Mack. Les gérants du parc d'attraction à Rust ont ouvert fin novembre, Rulantica, un parc aquatique. Cette nouvelle structure et l'hôtel « Krønasår » ont coûté à eux seuls environ 180 millions d'euros : le plus grand investissement jamais réalisé par les gérants.

Le quartier scandinave a également été reconstruit et accueille désormais la nouvelle attraction « Snorri Touren ».