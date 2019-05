Nouveau record de fréquentation pour Lire à Limoges

Limoges, France

Lire à Limoges a battu un nouveau record de fréquentation ce week-end pour son édition 2019. Il était d'ailleurs difficile de circuler dans les allées sous le chapiteau du champ de juillet et les chiffres parlent d'eux même. Plus de 30 000 visiteurs sont venus rencontrer les 300 auteurs présents jusqu'à ce dimanche soir. L'an passé, Lire à Limoges avait justement réuni cette jauge, désormais dépassée.

De plus en plus de jeunes au sein du public

Un public très diversifié se réjouit Philippe Pauliat-Defaye"Quand vous vous baladez dans les allées de Lire à Limoges vous rencontrez des familles avec leurs enfants, des gens modestes, vous rencontrez, je l'ai noté cette année, de plus en plus de jeunes couples où de jeunes qui débutent dans la vie active. Ils se rendent compte que le livre est un reflet de ce qu'ils peuvent espérer dans leur vie quotidienne" explique l'adjoint à la mairie de Limoges en charge de la Culture et du Patrimoine.

Un public curieux

Un public également très ouvert à la nouveauté comme a pu le constater Léa Pilar, assistante d'édition et de communication pour les éditions Belfond"Les gens sont très curieux de regarder les quatrième de couverture, de regarder les livres et pas forcément ceux auxquels ils avaient pensé. Ils sont venus pour les grands auteurs mais on a eu de belles découvertes avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet du livre et finissent tout de même par l'acheter".

Un succès tant quantitatif que qualitatif donc selon Philippe Pauliat-Defaye qui souligne également que Lire à Limoges a obtenu la reconnaissance du CNL , le Centre National du Livres. L'élu souhaite que le salon du livre limougeaud conserve dans les années à venir son image de "bibliothèque généraliste et populaire"