Nouveau record de ventes pour la Foire du Livre de Brive

C'est la première fois qu'il franchit la barre des 800 000 euros. Le chiffre d'affaires des libraires de la Foire du Livre a atteint 813 000 euros. Le précédetn record était de 772 000 euros et datait de 2017. Mais après la baisse de l'an dernier, voilà de quoi redonner un grand sourire aux organisateurs. "Le but du jeu est que les auteurs repartent content de leur séjour à Brive, je pense que c'est le cas, et aussi que le public soit content de venir, et je pense que c'est le cas" commente Nicolas Poret, le président du GIE des Libraires.

Merci aux prix littéraires

Pour Nicolas Poret, la présence de tous les prix littéraires sur la foire cette année explique en partie ces ventes records. Mais aussi la présence d'auteurs un peu "différents par rapport à d'habitude". Et de citer notamment Jamy Gourmaud, "adoré d'énormément de gens" précise le libraire ou encore de Sylvain Tesson qui ont eu beaucoup de monde. Et comme chaque année les stars ont enregistré des ventes toujours très importantes. La palme, comme chaque fois depuis ces dernières années, revient à Christian Signol qui a vendu en 3 jours 1200 exemplaires.