Chanceaux-près-Loches, France

Il n'y aura pas on le sait depuis le mois d'août dernier et la fin de la 22 ième édition de la Forêt des Livres de 23ième édition de cet événement littéraire, mais le public pourra tout de même rencontrer les écrivains à Chanceaux-près -Loches pour la 1ière édition des Ecrivains chez Gonzague Saint Bris.

Dans ses dernières volontés, l'écrivain avait exprimé le souhait que "le relais des chasseurs devienne une maison d'écrivains" explique Marie-Claude Mahiette fidèle bras droit de l'écrivain tourangeau pour l'organisation de la Forêt des Livres. La famille Saint Bris a accepté de conserver ce relais de chasse et de le mettre à disposition de l'organisation de l'ex Forêt des livres pour en faire un nouveau rendez-vous littéraire entre les écrivains et leur public. "Ça n'est pas facile sans Gonzague d'organiser un tel évènement, ce sera plus difficile sûrement financièrement notamment pour monter ce projet" mais Marie-Claude Mahiette s'est rendue depuis la fin de la Forêt des Livres sur d'autres salons littéraires où elle a soumis l'idée aux amis de Gonzague Saint Bris : Patrick Poivre D'Avor, Jean-Marie Rouard, mais aussi Yann Queffelec ou encore Patrick de Carolis et Boris Cyrulnik qui ont tous encouragé les bénévoles à organiser cette manifestation.

Une décision qui réconforte à la fois les bénévoles qui ne pouvaient pas imaginer voir disparaître cet héritage de Gonzague Saint Bris, mais le public attaché à ces rencontres littéraires et les hôteliers pour qui, ces manifestations sont une manne touristique importantes.

la 1ière édition des Ecrivains chez Gonzague saint Bris" aura donc lieu fin août à Chanceaux-près-Loches.