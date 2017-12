Le restaurant "Ô QG" a ouvert ses portes le 9 octobre dernier, en lieu et place du "Munich". Finie la choucroute, même si l'un des propriétaires, Noël Février, est originaire de Colmar. Lui qui est associé depuis une dizaine d'années avec le chef Johann Schoettel a opté pour une cuisine traditionnelle à base de viande grillée et de gibier. En ce moment, car la cuisine maison est préparée à base de produits frais, on peut déguster des palombes, du pot au feu ou du bœuf bourguignon. Si vous êtes vegan, passez votre chemin !

Noël Février le clame haut et fort. "Nous voulons créer un endroit convivial, affirme-t-il. C'est pour cela que l'on a de grandes tables ou que l'on sert régulièrement en cassolettes. On veut favoriser le partage". Le lieu a été totalement rénové pour quelques 100 000 euros de travaux. Les murs en pierre ont été mis en valeur, la grande cheminée où les viandes sont grillées a été rehaussée et une décoration en bois a été privilégiée pour davantage de chaleur.

"Un potentiel énorme"

La clientèle visée est d'abord celle du midi. Avec le transfert quai de Paludate du siège de la Caisse d'Epargne, ce sont déjà quelques 700 personnes qui travaillent dans le secteur. 2018 verra juste en face d'"Ô QG" l'ouverture de la Méca, la maison des acteurs culturels de la région, et une halle gourmande du même type que celle qui vient d'ouvrir face à la Cité du Vin. "Le potentiel est énorme, confirme Noël Février. Même si l'on sait que l'année qui vient sera difficile". Il faut effectivement s'installer, faire connaître le lieu et attendre la fin des travaux. Car le restaurant est aujourd'hui entouré par les grues. Mais Noël Février et son associé Johann Schoettel ont de l'expérience. Ils ont ouvert ensemble le "Bar du Boucher" il y a 10 ans rue du Parlement Sainte-Catherine et ils ont repris l'an passé le "Nulle part ailleurs" à quelques pas de de la place des Quinconces.

La salle principale du restaurant Ô QG. © Radio France - Yves Maugue

Jusqu'à 110 couverts

Le restaurant "Ô QG" est ouvert le midi du lundi au vendredi avec une formule entrée à 6 euros, plat à 11 euros et dessert à 5 euros, des suggestions et une carte fournie. Il est également ouvert les jeudi, vendredi et samedi soirs.