Nouveau succès au parc des expositions d’Orange pour le salon Passion Santons ce weekend

Des milliers de santons des plus simples à des modèle uniques répartis sur deux niveaux

Orange, France

70 exposants ont installé leurs créations durant trois jours au parc des expositions d’Orange. Essentiellement des santonniers de notre région où c'est une tradition pour un salon décrit comme unique en Europe par le nombre d’exposants.

Du coup des milliers de santons sur deux niveaux présentés sur les stands avec un éclairage personnalisé afin de mieux faire ressortir détails et couleurs. Présents également des santonniers spécialisés dans les décors qui sont devenus de plus en plus réalistes ces dernières années.

L'association Passion Santons aime à rappeler sur son site que « les premiers santons étaient confectionnés en mie de pain, et petit à petit l’argile rouge de Provence a été privilégiée pour leur fabrication ». Il existe encore actuellement une centaine d’ateliers de santons dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse souvent situés dans de petits villages précise aussi l’association.