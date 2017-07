Bretzels et choucroute : nouveau succès pour Sépi, humoriste alsacien, avec sa reprise de "Despacito"

L'humoriste alsacien David Ployer s'est attaqué à "Despacito", chanson devenue en juillet la plus écoutée de l'histoire du streaming. Sa reprise, "Le Clash des régions", pleine de références à l'Alsace, approche le million de vues sur Facebook.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sépi, alias David Ployer, a eu le nez creux quand il s'est attaqué à Despacito. "En mai, je me suis dit que ce morceau allait bien marcher cet été, donc j'ai décidé d'en faire une reprise", explique l'humoriste alsacien, qui s'était déjà fait remarquer en mars avec une reprise d'Ed Sheeran. Banco ! En juillet, la version originale de Despacito devient la chanson la plus écoutée dans l'histoire du streaming. Quant à la version de Sépi, elle approche le million de vues sur Facebook et dépasse les 500.000 vues sur Youtube.

Pour celle nouvelle reprise, Sépi ne déroge pas à la règle. Bretzels, choucroute, bière : les références à l'Alsace sont partout. Mais cette fois, le Mulhousien, qui vit aujourd'hui à Montreuil, partage la vedette avec Mike, "un Savoyard et un ami", dans ce qui donne Le Clash des régions.

"J'ai voulu m'ouvrir à d'autres régions pour toucher un nouveau public", explique Sépi, qui compte aujourd'hui plus de 37.000 abonnés sur sa page Facebook, essentiellement des Alsaciens.

Je veux garder mon identité alsacienne tout en plaisant au plus grand nombre

En septembre, Sépi sortira un nouveau clip, Alsace Style, tourné à Kaysersberg, à Riquewihr, à Strasbourg ou encore à Obernai.