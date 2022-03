Et si vous empruntiez un instrument de musique pour l'essayer ? Le Département de la Manche va expérimenter le prêt d'une quinzaine d'instruments dans les médiathèques de Saint-Lô et d'Avranches.

Nouveauté dans les médiathèques de Saint-Lô et d'Avranches : on peut emprunter des instruments de musique

La bibliothèque départementale de la Manche lance une expérimentation pour deux ans. Elle met à disposition des médiathèques de Saint-Lô et d'Avranches une quinzaine d'instruments de musique : des guitares électriques et acoustiques, une basse, un ukulele, un synthétiseur et un piano numérique, une boite à rythme et puis plusieurs percussions qui seront accessibles, elles, aux enfants.

A partir de mercredi 9 mars, les abonnés à la médiathèque de Saint-Lô pourront les emprunter comme on emprunte un livre, gratuitement, pour une durée de 4 semaines. A Avranches, il faudra attendre la fin du mois de mars.

L'envie d'essayer ou d'apprendre en autodidacte

Le Département veut ainsi favoriser l'accès à la culture, dans un contexte où il y a de moins en moins d'emprunt et d'achat de CDs mais où de plus de plus de personnes qui apprennent la musique en autodidacte chez elles, via des tutoriels sur internet par exemple. Une pratique qui s'est développée notamment pendant la crise sanitaire.

L'idée, c'est donc de répondre à cette tendance, l'envie de s'essayer à un instrument de musique sans autre forme d'engagement, explique Sabine Métral responsable de la bibliothèque départementale de la Manche :

On veut encourager les personnes qui ont envie d'essayer, de se faire plaisir, sans forcément acheter un instrument ou s'inscrire dans une école de musique. On s'est rendu compte pendant le premier confinement que parmi les services en ligne que l'on propose dans la boîte à Sel, à savoir cinéma, presse et auto-formation, c'était vraiment les cours d'instruments de musique qui arrivaient en tête des utilisations.

La bibliothèque départementale s'est appuyée sur les exemples de Cherbourg et de Bayeux, où ce type de prêt est déjà en place et où cela fonctionne bien.