Nouveaux aménagements touristiques au Château de Villandry

Près de 30 ans que le projet d'aménagement de Villandry était dans les cartons. Finalement, après 5 ans de travaux qui ont coûté 3 millions d'euros, les alentours du château de Villandry qui attire entre 350.000 à 400.000 visiteurs par an, ont fait peau neuve. Le nouvel office du tourisme a ouvert ses portes lundi, entouré de 450 places de parking, 9 places réservés aux bus, et un parking réservé pour les campings car. L'objectif de ces travaux : faire de Villandry un point touristique stratégique de la région des châteaux de la Loire.

Si l’intérêt premier des ces travaux était de sécuriser les lieux, Villandry est surtout un endroit touristique et économique stratégique. Pour le maire de Tours Serge Babary, et chargé du tourisme à Tours Métropole, cet investissement est essentiel, et va permettre d'irriguer aussi la ville de Tours en donnant envie, pourquoi pas, à des touristes de rester dormir sur Tours.

On a plus de 95 nationalités qui viennent ici. Mais à 60% la clientèlme est française. On espère accueillir encore plus de touristes. Virginie Rivain, de l'Office de tourisme de Villandry

Le nouvel office de tourisme de Villandry - Château de Villandry

Le village de 1.100 habitant n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique Fabienne Garon, directrice tourisme à Tours Métropole. Il est situé entre Savonnière, Azay-le-Rideau et au bord de la Loire à vélo. L'axe Tours-Villandry est l'axe le plus fréquenté de l'itinéraire Loire à vélo.

La Loire à Vélo sur le secteur de Villandry a attiré 13% de visiteurs en plus l'année dernière

Ces nouveaux aménagements, déjà visibles depuis plusieurs semaines, semble déjà payer, avec un très bon début d'année pour Henri de Carvalo, propriétaire du château et des jardins de Villandry. La saison s'annonce très bonne. On a battu des records au mois d'avril. Et Juillet démarre très bien avec plus d'étrangers cette année. Les voyants sont au vert pour l'été.

Il reste encore quatre mois de travaux à terminer. Des travaux engagés par la commune, pour rénover le bourg de Villandry, et son église.