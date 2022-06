Nouveaux drapeaux sur les plages de la Manche : la signalétique change pour les zones de baignade surveillée

Les vacances d'été approchent à grands pas et il va y avoir du changement sur nos plages. Les postes de secours pour les zones de baignade surveillée s'apprêtent petit à petit à rouvrir dans la Manche et de nouveaux drapeaux vont faire leur apparition.

Fini les triangles vert, orange et rouge. On passe aux rectangles et de nouveaux drapeaux s'ajoutent.

La signalétique sur les zones de baignade surveillée s'harmonise avec celle en vigueur à l'international. - Ministère des sports

Pour les drapeaux de sécurité quant à la baignade, les changements sont minimes : le vert et le rouge restent, le orange est remplacé par le jaune. C'est surtout la signalétique concernant la zone de baignade qui change explique le président de la SNSM de Pirou sur la côte ouest du département, Jean-François Rapilly : "Deux drapeaux jaunes et rouges vont délimiter les zones de bain et les nageurs sauveteurs vont les déplacer au fur et à mesure de la descente ou de la montée de la mer." Des drapeaux sur des poteaux de quatre mètres de haut environ pour que les nageurs puissent les voir de loin.

Le poste de secours va aussi changer d'allure pour répondre aux nouvelles normes. Désormais, il aura deux bandes peintes sur sa façade, une rouge et une jaune, avec la mention "sauveteurs" ou "life guard". Ces nouvelles mesures doivent permettre aux touristes, qu'ils soient en France ou ailleurs en Europe, de se repérer et de prendre connaissance des conditions de sécurité pour se baigner en mer. A Pirou, les nouveaux drapeaux font leur apparition dès ce week-end du 2 et 3 juillet, date d'ouverture du poste de secours pour la saison estivale.

Les Manchois vont donc devoir apprivoiser cette nouvelle signalétique. Des panneaux explicatifs ont déjà été installés sur certains plages pour guider les nageurs.

Ce panneaux à Collignon, près de Cherbourg, explique aux promeneurs la signification des nouveaux drapeaux sur les plages. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une sécurité qui demande des moyens

Comme toutes les stations SNSM, celle de Pirou est entièrement composée de bénévoles, ils sont 22 navigants. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Cette sécurité des plages, ce sont les stations SNSM du département qui l'assurent. Des structures associatives qui reposent entièrement sur les dons. Des dons qui ont manqué pendant la crise sanitaire. Cet argent sert en particulier à l'achat et à l'entretient de matériel. A Pirou par exemple, la station a investit dans une caméra thermique. Une technologie qui permet de repérer des personnes en mer à plus de 500 mètres, mais qui a un coût : 15 000€.

Dans le navire de sauvetage, environ 50 000€ de matériel. Un matériel nécessaire pour secourir en mer mais qui s'entretient. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les bénévoles rappellent donc après un week-end de rencontre avec le public pour les journées nationales des sauveteur en mer, qu'ils ont sans cesse besoin de la générosité des Manchois.