Nouvel album d'Astérix le gaulois : une aubaine pour le château de Malbrouck

Déjà 40.000 visiteurs ont pu voir la grand exposition "Astérix l'Européen" proposée par le Conseil départemental de la Moselle au château de Malbrouck à Manderen. Et alors que sa fermeture approche (le 28 novembre), voila un événement qui va sans doute relancer sa fréquentation : le 39e album d'Astérix paraîtra le 21 octobre prochain. emmènera notre irréductible gaulois vers l'Est, de l'Ukraine à la Mongolie, en passant par la Russie. L'album et la couverture d'Astérix et le Griffon ont été officiellement présentés ce lundi.

Un heureux hasard du calendrier

"Le lancement de cette nouvelle BD, c'est l'occasion de faire une petite rétrospective, de repartir un peu en arrière" propose Rémi Dick, maire de Florange et vice-président au département en charge de la culture. Ouverte le 19 mai dernier, l'exposition propose des pièces exceptionnelles, comme des planches originales de la Serpe d'Or, le char de Coronavirus, personnage d'"Astérix et la Transitalique", paru en... 2017, des miniatures ou encore des pièces prêtées par plusieurs musées comme celui de la Cour d'Or à Metz...

"On a eu un coup de chance, qui est pour une fois grâce à la crise du Covid, puisqu'il y a eu un certain nombre de reports de cette exposition" rappelle le chef du village florangeois, "et avoir une sortie heureuse à quelques semaines de la fin de l'exposition ne fait que renforcer son attractivité."

Et l'exposition reste gratuite, comme tous les sites Passionnément Moselle.