Nouvel an : les soirées à thème ont toujours la cote dans l'Yonne

Le réveillon du 31 décembre arrive à grands pas. Et pour l'animer, cette année encore, vous êtes nombreux à plébisciter la soirée déguisée, entre amis ou en famille. Petit tour dans un magasin spécialiste de la fête, à quelques jours du Nouvel An.

"La Reine des Neiges pour elle, Power Rangers pour lui"

Eléonore est en pleins essayages avec ses deux enfants de 4 et 7 ans. Elle se contentera d'un petit masque, mais pour eux, c'est important : ils doivent se déguiser sur le thème des dessins animés. Mais les déguisements ne sont pas l'apanage des bambins, comme l'explique Gilles Amiot, le patron du magasin Faire la Fête, à Monéteau.

"On vend environ 400 costumes adultes ce mois-ci, et une petite centaine de costumes enfant." Entre 20 et 50 euros la tenue, cela représente tout de même un tiers des ventes de l'année, rien qu'au mois de décembre. "La mode des soirées déguisées prend même de l'ampleur."

"Je vois des gens de 60 ans invités pour la première fois à des soirées à thème !"

Laisser libre cours à son imagination

Le grand classique des déguisements ? "Le disco. Les paillettes, les pattes d'eph... Tout ce qui brille." Mais le Nouvel An est aussi l'occasion de se laisser aller, et de ne rien s'interdire. Rodolphe, de Lindry, participe à une soirée dont le thème est "la première lettre de son prénom". Il doit donc trouver un costume commençant par la lettre R... Et il ne manque pas d'idées.

"Roi, rasta, religieux... Rouleau de PQ, pourquoi pas ?"

Lydie, venue de Charbuy pour trouver son bonheur, est une habituée des 31 décembre costumés. "Nous sommes une dizaine d'amis, chaque année à imaginer un thème, c'est une tradition. Cette année c'est la musique. Je me déguise en Cindy Lauper, la chanteuse des années 80." Une idée peut-être moins extravagante que le "rouleau de PQ", mais pour elle il s'agit avant tout de passer un moment festif.

"C'est surtout pour rire ensemble, oublier ses soucis personnels... Mettre un peu d'animation dans cette soirée particulière !"

Une manière de changer de peau, en quelque sorte. Au moins le temps d'une soirée.