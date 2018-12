Nouvel an : quels sont les déguisements incontournables dans le Poitou ?

Poitiers, France

Au rayon déguisement de la boutique Fête Pétillante de Poitiers, on distingue clairement les meilleures ventes. "Il y a toujours le fluo, les années 70's et 80's et puis le thème Charleston, explique Audrey, la responsable des costumes. C'est impossible de ne pas avoir ces trois types d'accessoires et de déguisements !". Depuis des années, ça fait partie des meilleures ventes. "On ne peut pas non plus se passer des curés, des indiens ou même des cow-boys".

Audrey, la responsable du rayon déguisement de Fête Pétillante à Poitiers. © Radio France - Fanny Bouvard

Deadpool et Casa de Papel : les deux costumes de l'année

Mais cette année, deux costumes assez inédits ont été particulièrement demandés par ses clients. "Celui qui m'a le plus surpris car il est assez cher, c'est le costume de Deadpool, le Marvel qui a fait un carton au cinéma", souligne Audrey. "Il y a la combinaison rouge moulante, la cagoule et si on veut la totale, les armes à placer dans le dos". L'addition s'élève à près de 100 euros.

Le costume de Deadpool est l'un des plus demandés de l'année. © Radio France - Fanny Bouvard

Autre costume très demandé par les ados, mais aussi les trentenaires depuis Halloween : "Casa de Papel". Dans cette série, les braqueurs s'attaquent à la banque d'Espagne dans une tenue de chantier rouge, avec un masque. "C'est plutôt facile comme déguisement et depuis plusieurs mois on nous le demande."