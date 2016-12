Nouvel An : un DJ périgourdin vous offre sa playlist pour un réveillon réussi

Ce samedi soir, c'est le réveillon. Vous avez préparé votre plus belle robe, votre plus beau costume, mais avez-vous pensé à l'élément indispensable d'une soirée réussie ? La musique ! Pour vous trémousser jusqu'au bout de la nuit, voici la playlist de Jean-Christophe Simonet, DJ périgourdin.

Plus que quelques heures avant le passage en 2017 ! Vous allez peut-être passer le réveillon en famille ou entre amis. Et pour réussir sa soirée, il faut bien sûr une bonne playlist.

Jean-Christophe Simonet habite à Bourgnac, près de Mussidan, il est DJ depuis plus de 30 ans. Il organise des soirées dansantes et des karaokés dans toute la Dordogne et même au-delà, en Auvergne notamment.

Du disco pour commencer

Premier conseil du DJ : commencer par des classiques et quoi de mieux que du disco ! Les Bee Gees, Abba, surtout ne pas bouder les pantalons à paillettes et les boules à facettes !

Avec le disco, on va toujours rester dans l'ambiance, facilement pendant deux heures"- Jean-Christophe Simonet

Et puis ensuite, place aux incontournables des années 90's. Le DJ pense tout de suite à Cotton Eye Joe de Rednex ou encore la célèbre Samba de Janeiro de Bellini.

Les musiques actuelles ont aussi leur place

Il faut aussi penser aux jeunes générations. "Certaines musiques actuelles, notamment celles de l'été dernier, sont de super tubes", glisse Jean-Christophe Simonet.

Le DJ propose "Don't be so shy" d'Imany, "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake mais aussi "Sofia" d'Alvaro Soler.

Un morceau qui accroche à minuit

Selon le DJ, pour fêter le passage à la nouvelle année, il faut absolument un morceau que tout le monde connaît. "Normalement dès qu'ils entendent les premières notes, les gens doivent commencer à danser", sourit Jean-Christophe Simonet. Et pour cela, rien de tel que "I will survive" de Gloria Gaynor ou "Live is Life" d'Opus.

Pour ceux qui sont toujours debout à chauffer la piste, finissons la nuit en douceur. Et là, c'est le moment parfait pour un slow. On peut faire dans le traditionnel avec "Still Loving you" des Scorpions ou "Hotel California" des Eagles, mais on peut aussi oser la nouveauté avec Adèle ou encore Shakira, "La quiero a morir" par exemple.

Bon réveillon à tous !