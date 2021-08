Nouvelle-Aquitaine : trois coups de cœur du premier Guide du Routard de la région

L'océan, les montagnes, la campagne, 14 sites classés Unesco, des villes "de caractère", cinq parcs naturels régionaux et un parc national... La Nouvelle-Aquitaine, plus grande région de France, est riche de sites dignes d'intérêt pour des vacanciers et Le Routard ne s'y est pas trompé. "Nos coups de cœur en Nouvelle-Aquitaine", une édition dédiée à 14 destinations phares en Nouvelle-Aquitaine vient d'être publiée en collaboration avec le Comité régional du tourisme. Nous avons sélectionné trois coups de cœur dans cet ouvrage de près de 300 pages publié aux éditions Hachette Tourisme et disponible à la vente depuis début juillet 2021. Découvrez-les ici.

Régine Marchand, directrice du comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et Philippe Gloaguen, directeur du Routard © Radio France - Laëtitia Heuveline

1 - Remonter la Leyre en canoë (Landes et Gironde)

Premier coup de cœur de ce tout nouveau guide : la remontée de la Leyre en kayak ou canoë. Le fleuve s'étire sur 100 kilomètres du Parc Naturel des Landes de Gascogne jusqu'au Bassin d'Arcachon. À découvrir, la partie la plus sauvage, entre Commensacq et Moustey. La descente complète se fait en cinq jours et est accessible dès 6 ans si on sait nager et qu'on a les équipements adéquats.

2 - Créer son propre pineau (Charente)

Si vous allez jusqu'à Segonzac entre Saintes et Angoulême, le domaine Guillon-Painturaud propose de s'initier aux savoir-faire du pineau des Charentes. On repart avec sa bouteille de 50cl personnalisée et quelques secrets de ce mélange trois quart moût de raisin, un quart cognac.

3 - Découvrir les orgues de Bort-les-Orgues (Corrèze)

Les orgues sont des coulées de lave figée qui pendent de la montagne. Ils ressemblent aux tuyaux d'un orgue et résonnent quand on les frappe. Ces orgues forment une barrière de 80 à 100 mètres de hauteur sur plus de deux kilomètres. Ils sont considérés comme le meilleur observatoire pour contempler l'Auvergne.

Bort-les-Orgues et ses coulées de lave figée © AFP - FELIX ALAIN

La Gironde à l'honneur dans le guide

À découvrir pour la Gironde, deux sections de ce guide : Bordeaux et ses environs ainsi que la Côte Atlantique. On y découvre par où se balader sur les quais à pied ou à vélo hors des sentiers battus, par où commercer pour s'immerger dans l'art contemporain ou se familiariser avec les meilleurs crus de la région. Le surf est aussi à l'honneur, tout comme une balade d'Arcachon par les ports ostréicoles. Sport, nature, gastronomie, histoire, ce guide est conçus pour les touristes, certes, mais aussi pour les régionaux de l'étape qui ont à cœur d'arpenter leur département et celui des voisins avec un œil nouveau.