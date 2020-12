Nouvelle éco : Dans la Malle aux Jeux il y a plein de clients

La boutique Dans la Malle aux Jeux a ouvert récemment à Beauvais (Oise) et ne désemplit pas. La Nouvelle éco se penche sur le succès de ce commerce spécialisé dans les jeux de société et les jeux de rôles.

Dans la Malle aux Jeux est une boutique test de Beauvais et depuis son ouverture, elle ne désemplit pas.

C'est l'une des rares boutiques qui a ouvert en Picardie pendant le confinement : "Dans La malle aux Jeux", c'est son nom, est un commerce spécialisé dans les jeux de société et les jeux de rôles. Depuis son ouverture, elle rencontre un franc succès.

Les gérants de la boutique propose un grand répertoire de jeux de société ou de rôles de 2 à 99 ans. © Radio France - Marine Chailloux

C'est une boutique test, c'est à dire que la ville de Beauvais est propriétaire des locaux et applique un loyer modéré : 499 euros par mois charge comprises. Le but est d'aider un commerçant à lancer son activité. Et en cette période difficile, cette boutique fait pourtant le plein de clients. Reportage à réécouter ici ou sur France Bleu Picardie à 7h15.

Reportage Dans la Malle aux Jeux, il y a plein de clients! Copier