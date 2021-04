Nouvelle Eco : des desserts gastronomiques confectionnés par un jeune étudiant rochelais

Alexandre Sohm, 21 ans, est étudiant en restauration à l’école hôtelière de La Rochelle. Après un bac en hôtellerie restauration, il s’est spécialisé cette année dans les desserts de restaurants. Depuis septembre, en plus de ses cours, il vend ses créations sur sa page Instagram.

Saint-Honoré, tarte aux noisettes, piémont croustillant aux noisettes… Il propose une carte de desserts digne des plus grands restaurants. Et pourtant, c'est depuis son petit appartement d'étudiant à La Rochelle qu'Alexandre les confectionne.

Les coulisses des cuisines

Des fournitures scolaires disposées ça et là sur son bureau, une grande collection de chaussures à l'entrée : a priori, vous êtes bien dans l'appartement d'un étudiant. Mais il y a aussi des détails qui ne trompent pas. Alexandre possède par exemple un robot multifonctions, essentiel pour un chef. Encore moins commun : un deuxième frigo sur sa terrasse "pour pouvoir mettre les commandes des clients au frais", explique l'étudiant.

Une demi-douzaine de vente par week-end

Et des clients, le jeune chef en a de plus en plus depuis qu'il a commencé à vendre ses gâteaux en septembre dernier. Environ cinq à sept chaque week-end. Pour cela, Alexandre se sert de l'application Instagram.

"C'est un réseau social qui met énormément en avant la photographie. Et pour ce que je fais, c'est idéal.", expose-t-il.

Ainsi, Alexandre organise des shooting-photos avec Guillaume, photographe de mariage reconverti pour l'occasion.

Des shooting photo pour ses créations

Nouvelle Eco : des desserts gastronomiques vendus par un jeune étudiant rochelais © Radio France - Julien Morceli

J'aime beaucoup prendre le détail en photo et Alexandre le fait très bien sur ses gâteaux. Il y a toujours quelque chose sur son gâteau qui attire l'œil. C'est un plaisir à prendre en photo

s'amuse Guillaume, son photographe et ami.

Pour sublimer ses créations, Alexandre use de petites astuces qu'il a apprises à l'école. Comme pour disposer les fraises sur sa pavlova, un gâteau aux fraises et à la meringue : il utilise une boule à thé.

"Dans le milieu professionnel, on utilise une facette. Ça coûte 20 à 25 euros, alors qu'une boule à thé, ça fait très bien le travail", appuie Alexandre, toujours à l'affût de bonnes astuces.

Sur sa pavlova, il dispose les fraises de manière irrégulière. "J'aime bien ce que j'appelle le bordel organisé, ça a son esthétique !", témoigne-t-il.

Casser tout ce qui est linéaire pour mieux attirer le regard. C'est l'une des règles qu'Alexandre a apprises à l'école.

Les produits suivent la saisonnalité

Toutes ses créations sont à retrouver sur une carte qui évolue tous les deux mois. "J'essaye de suivre un peu la saisonnalité des produits. Je vais les chercher au marché de La Rochelle parce que c'est là où ils ont du goût", fait valoir Alexandre.

Comptez moins d'une trentaine d'euros pour la pavlova. Avec les charges liées au statut d'entrepreneur, Alexandre gagne environ 80 euros par week-end. Une somme modeste mais qui le pousse quand même à continuer pour espérer un jour ouvrir sa propre boutique.