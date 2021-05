Nouvelle éco en Poitou : Le musée Ste Croix mise sur une expo exceptionnelle pour relancer sa fréquentation

Dans la nouvelle éco en Poitou, on s'interesse ce matin au musée Ste Croix de Poitiers, qui pour relancer sa fréquentation après ce confinement mise sur une exposition exceptionnelle et gratuite : "L'amour fou" bâtie autour de dix couples maîtres-muses ou alter égos créatifs.

C'est ce mercredi 19 mai que les musées sont censés rouvrir partout en France après cette troisième période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. A Poitiers, le musée Ste Croix saisit l'occasion pour lancer enfin son exposition "L'amour fou ? intimité et création (1910-1940)", une expo qui raconte l'histoire de dix couples ou trouples d'artistes : Rodin-Claudel, Brooks-Rubinstein-D'Annunzio, Eluard-Nusch, Bella-Chagall mais aussi Aragon-Elsa, Picasso-Dora Maar, Man Ray-Kiki de Montparnasse, ou encore Yuki-Foujita, Nin-Miller et Marais-Cocteau.

Visite en avant-première ci-dessous en images :

Amoureux des arts ou simples curieux

Après avoir été programmée trois fois, puis déprogrammée à cause de la crise sanitaire, l'exposition co-produite avec le musée des Beaux-Arts de Quimper est enfin proposée au public poitevin. Un atout pour la réouverture des musées et la reprise d'activité car ensemble, les deux musées ont réussi à rassembler 200 oeuvres d'art prêtées par une trentaine de musées ou collections privées. Une expo exceptionnelle où chaque pièce présente l'univers d'un couple, expérience multisensorielle où l'on plonge dans l'ambiance des cafés d'artistes du début XXe par les yeux et les oreilles. Dans les enceintes en effet, des musiques d'époque.

Les touristes étrangers viendront-ils ?

L'exposition temporaire, bien qu'exceptionnelle, est proposée gratuitement par la ville de Poitiers qui sait très bien que la pandémie risque de freiner quelques peu le tourisme. Certes, à Poitiers, pour cette avant-saison, les professionnels du toursime s'attendent à voir moins d'étrangers dans les rues et les monuments locaux, mais la ville compte bien sur les touristes français. Et quoi de mieux qu'une exposition de cette envergure pour ramener les amoureux des arts au musée Ste Croix ? "L'amour fou", visible jusqu'au 5 juillet prochain devra se plier toutefois aux mesures sanitaires et aux règles de jauges : inscriptions en ligne nécessaires, départe tous les quarts d'heure par groupe de six personnes maxi.