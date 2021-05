Nouvelle éco en Poitou : Terre de dragons, nouvelle attraction touristique à Civaux, dans la Vienne

Dans la nouvelle éco, ce matin on s'interesse à la mue de la planète des crocodiles à Civaux ! Le site touristique créé en 2008 dans la Vienne propose désormais une nouvelle attraction "Terre de dragons". En plus de la visite sous le dôme, les familles découvriront un parcours extérieur inédit.

Ne l'appelez plus Planète des Crocodiles, mais Terre de dragons. A Civaux, le site touristique implanté en 2008 juste à côté de la centrale a décidé de changer de peau et de proposer un nouvel espace ludique et ainsi qu'un parcours d'enigmes autours des dragons et légendes. Sur place, il y aura toujours une centaine de caïmans et crocos bien sûr. Avec un parcours en filet au dessus d'eux pour se donner des sensations. Temps prévu pour la visite sous le dôme : 40 minutes environ.

Un dragon haut de 20 mètres

Et dehors, nouveauté ! Deux temps de visites supplémentaires et totalement nouveaux : une aire de loisirs et de jeux autour de plans d'eau et de cabanes expérimentielles. Et la fameuse Terre de dragons que décrit Thierry Amiel, directeur de La prod est dans le pré, gestionnaire du site.

"C'est un parcours thématique dans l'antre d'un dragon géant qui fait 100 mètres de long et 20 mètres de haut où on va partir sur les traces du Dr Shepperd, à la recherche du dernier dragon".

Vous l'aurez compris, il faudra aider le docteur et sa petite fille Lara à retrouver ce dernier dragon disparu. Il s'agit donc d'un parcours à énigmes à résoudre en famille.

Une attraction à trois millions d'euros

La nouvelle attraction a coûté trois millions d'euros. Il faut dire qu'elle fait appel à de la technologie immersive. Les décors ont été spécialement créés pour servir le scenario et l'univers onirique de ce nouvel espace qui a d'ailleurs doublé la taille du site puisqu'on parle désormais de 8.000 mètres-carré au sol. L'objectif de ces nouveautés, c'est de doper la fréquentation du site de Civaux. La planète des crocodiles, c'est 45.000 visiteurs en fonction des saisons. Moins depuis la panédmie bien sûr. mais Thierry Amiel est confiant.

"Dès que le contexte le permettra, on espère atteindre les 50 à 70.000 visiteurs.

Officiellement et sous réserves de nouvelles mesures covid, la nouvelle attraction ouvrira au public le 16 juin prochain. Mais les réservations sont déjà possibles en ligne via leur page facebook ou par mail à accueil@terre-de-dragons.com.