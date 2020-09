Nouvelle éco : le festival BD à Bastia est maintenu sous une forme "totalement inédite"

Le 27e festival BD à Bastia s'ouvre ce vendredi sous une forme inédite : il se déploie non plus sur quatre jours mais sur 4 mois, proposant une dizaine d'expositions.

Les 27e rencontres de la bande dessinée et de l'illustration se tiendront à Bastia à partir de vendredi. Cette année, BD à Bastia a pris une forme particulière pour s'adapter aux contrainte liées au Covid. Il se tiendra sur 4 mois et non plus sur 4 jours. "On n'a pas forcément tous les espaces d'habitude à disposition. Et pour montrer 10 des 13 expositions prévues, on est obligés d'étaler un peu les choses", explique Juana Macari, la directrice du centre culturel Una Volta qui organise l'événement.

Le temps fort sera la venue des auteurs lors de ce premier week-end du festival, comme Camille Jourdy ("Rosalie Blum") et Wilfrid Lupano ("Les Vieux Fourneaux") . A cette occasion, une première série de 7 expositions sera ouverte jusqu'à mi-octobre.

Important pour l'économie locale et pour les maisons d'édition

Le maintien de l'événement est une bonne nouvelle pour les restaurateurs et hôteliers bastiais. "Il y a beaucoup de personnes qui viennent profiter spécialement d'un week-end à Bastia pour voir BD à Bastia", explique Juana Macari. Et c'est aussi très important que l'événement soit maintenu pour toutes les petites maisons d'éditions qui y sont représentées : "on est un festival qui soutient la chaîne du livre, qui vend des livres. Notre librairie fait en général de très très bons chiffres, et les maisons d'éditions le savent, elles comptent sur ce moment-là. Elles savent qu'en terme de débouchés, BD à Bastia est un festival qui compte énormément".