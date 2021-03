Que faire de tout notre temps libre en ce moment ? Avec les salles de sport et lieux culturels fermés, les loisirs manuels ont le vent en poupe. A Poitiers, la boutique Do What You Love, située Grand'Rue propose d'acheter des créations.... mais aussi des ateliers pour les fabriquer soi-même.

NOUVELLE ECO - Les ateliers couture & créatifs de "Do What You Love" ont le vent en poupe à Poitiers

La boutique Do What You Love à Poitiers propose des créations mais aussi des ateliers et cours manuels.

En entrant dans la boutique Do What You Love, Love What You Do à Poitiers, on trouve à gauche toutes sortes de créations et à droite, un espace atelier avec des machines à coudre, quatre élèves maximum. Pour le cours de couture de ce mercredi, deux adultes et deux copines de 10 ans, Tara et Mélissa, qui réalisent un sac. Les deux amies viennent pour la première fois. "Ça fait depuis le CP que j'ai envie d'être styliste. J'ai déjà créé des vêtements pour les poupées, mon papa m'a montré." explique Mélissa, très enthousiaste. Elle a emmené avec elle son amie Tara qui touche à des aiguilles pour la toute première fois.

Cours pour tous les niveaux et tous les âges

Comme pour ces deux élèves, la gérante, Janie Le Borgne, adapte ses cours en fonction du niveau de chacun. La plupart des clients sont des adultes. "On a beaucoup de néophytes, et quand même un beau public de retraités. Mine de rien, même les retraités sont plutôt néophytes en couture, ce que je ne pensais pas" explique Janie Le Borgne en ajoutant : "Je trouve ça bien que toutes les générations confondues, c'est enrichissant. Chacun vient avec son projet à réaliser et on avance à son rythme."

La boutique Do What You Love à Poitiers propose des créations mais aussi des ateliers et cours manuels. © Radio France - Solène de Larquier

Le projet du jour de Pauline, la trentaine, c'est un cache-pot en tissu wax jaune et vert. "C'est la deuxième fois que je viens. La première fois j'avais réalisé une housse de coussins. La couture, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire. Là en plus ce sont des groupes restreints et c'est super pour bosser, mais aussi pour rencontrer des gens car en ce moment, à part les collègues, on ne voit pas grand monde" avance la Poitevine.

Un retour aux activités manuelles avec la crise sanitaire

La boutique Do What You Love existe depuis près de trois ans. Elle occupait un plus petit espace et a déménagé. La nouvelle boutique aurait dû ouvrir en mars 2020. DWYL ouvre finalement ses portes à l'été et les premiers ateliers ont lieu, jusqu'au reconfinement. Ce n'est finalement qu'en janvier 2021 que les cours et ateliers reprennent. "Les gens sont dans une volonté de concevoir des choses eux-mêmes en ce moment. Et puis tout le monde s'est mis à la couture avec les masques pendant le premier confinement" sourit la gérante, Janie Le Borgne.

La boutique Do What You Love à Poitiers propose des créations mais aussi des ateliers et cours manuels. © Radio France - Solène de Larquier

Mais la boutique, en plus de ses cours quasi quotidiens de couture, propose aussi des ateliers le mercredi et samedi animés par divers créateurs : origami, crochet, linogravure... Tous connaissent un fort engouement. Clotilde Toulier peut en attester avec ses ateliers pour fabriquer des luminaires en papier découpé : "On a attendu un moment avant de les proposer à nouveau et puis finalement, on a vu qu'il y avait de la demande. Les gens en ont besoin. Ce n'est plus seulement de l'envie, ils ont besoin de faire des choses et de sortir de chez eux. Et puis, je pense aussi de rencontrer d'autres personnes autres que leurs collègues ou les membres de leur famille", détaille la créatrice qui assure des permanences au magasin en plus de ses ateliers.

La boutique Do What You Love à Poitiers propose des créations mais aussi des ateliers et cours manuels. © Radio France - Solène de Larquier

Découvrir une quinzaine de créateurs

Les ateliers permettent aussi de faire découvrir la boutique où sacs, badges, déco, bijoux, miel ou encore savons sont en vente... "Il n'est pas rare que les personnes qui viennent pour un cours repartent avec un objet de la boutique." sourit Clotilde Toulier. "Et ça, vraiment, d'autant plus, je pense depuis la crise covid et les confinements. Les gens ont envie d'être solidaires et de savoir à qui profite leur argent. Il y a ce côté 'main à main.' Et nous, on l'a vraiment senti ici à la boutique" conclut la créatrice.

La boutique Do What You Love à Poitiers propose les productions d'une quinzaine de créateurs. © Radio France - Solène de Larquier

La boutique Do What You Love à Poitiers propose les productions d'une quinzaine de créateurs. © Radio France - Solène de Larquier

La boutique Do What You Love à Poitiers propose les productions d'une quinzaine de créateurs. © Radio France - Solène de Larquier

La boutique Do What You Love à Poitiers propose les productions d'une quinzaine de créateurs. © Radio France - Solène de Larquier

Infos pratiques

To Do What You Love rassemble les objets et productions d'une quinzaine de créateurs. Des cours de couture sont proposés quasiment quotidiennement au prix de 30 euros les deux heures, 40 euros les trois heures et des forfaits de 270 euros les dix séances.

Les ateliers, eux, n'ont lieu que le mercredi et le samedi en ce moment, pour des prix aux alentours de 40-60 euros. Les ateliers disponibles varient selon les semaines, renseignements en boutique ou au 09 86 36 22 28.