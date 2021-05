Nouvelle Eco - Quand l'île de Ré recrute des influenceurs pour se "vendre" auprès des jeunes

Toute cette semaine, le couple de blogueurs Clo & Clem, spécialisés dans les voyages nature, explorent l'île de Ré sur le thème du tourisme éco-responsable. Voyage en train depuis Paris, puis en navette électrique. Sur place, nuits au camping dans des lodges écolo, repas à base de produits locaux, visites dans les marais, balades à vélo... le tout entre deux averses. Un programme concocté par Destination Ile de Ré pour faire connaître la destination auprès des touristes les plus jeunes.

Un grain vient de passer sur les marais de La Couarde. C'est au tour de Romain Péduzant, saunier indépendant, d'accueillir les vedettes de la semaine: les blogueurs Clo & Clem. "Le soleil est de retour pour vous parler de mon marais salant", sourit Romain, ravi d'accueillir les membres d'une nouvelle profession qu'il découvre, les "influenceurs".

Rencontre avec un saunier

Pas encore de production de sel sur l'île de Ré, pas assez d'évaporation à cette saison. C'est l'occasion d'illustrer les travaux de remise en état des marais. A l'aide notamment d'un long outil en bois, la "boguette". "Le principe de la boguette, c'est de taper, pour tasser les chemins. J'ai fait ça tous les mois d'avril et de mai. Et je viens regraisser tous mes chemins." Claudia de Clo & Clem s'étonne : "on n'imagine pas tout ce travail, c'est incroyable." Romain embraye, pas peu fier : "mais quand tu vois ensuite que le marais est prêt, juste un peu d'eau dans les carreaux et l'eau commence à se concentrer... et là, ça cristallise, et tu commences à faire le premier sel, c'est génial !"

Découverte de la "boguette", qui permet aux sauniers de remettre en état leurs marais salants après l'hiver. © Radio France - Julien Fleury

Claudia qui pose les questions, Clément qui filme avec son appareil photo, le duo d'influenceurs est bien rodé. Et doté d'un drone pour des images spectaculaires. "On vient de rencontrer Antoine Albeau, le champion rétais de planche à voile, précise Clément. J'ai pu le suivre avec mon drone pendant qu'il faisait du wingsurf, c'était magnifique. J'ai eu l'impression d'en faire, à la fin j'étais plus essouflé que lui !"

Plus efficace que les magazines

Le duo a été recruté pour produire un article de blog, avec photos et video. L'idée c'est de décrire des rencontres, des bons moments avec les habitants de l'île. "Nous à la base, on fait un blog tour du monde, précise Clément. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a plein d'endroits en France qu'on connaît très mal. L'île de Ré, on ne connaissait pas du tout. Et on n'est pas moins émerveillé là, simplement parce que c'est la France..."

Une semaine concoctée par Elvire Noyer de Destination Ile de Ré, avec un objectif : toucher les jeunes sur la richesse de la biodiversité rétaise. "Aujourd'hui les influenceurs sont vraiment des références auprès des jeunes, qui vont suivre leurs conseils. C'est pour ça qu'on les a choisis, plutôt que de passer par la presse magazine." En plus, Clo & Clem défendent un tourisme nature, responsable. En cohérence avec l'image que l'île souhaite se donner : "je rappelle que 80% de l'île n'est pas constructible. C'est des marais, des forêts, les plages et les vignes. Donc beaucoup d'activités pour aller à la découverte de ces espaces naturels. Et bien sûr à la rencontre des producteurs locaux, on sait qu'un grand enjeu du tourisme durable, c'est de consommer local."

Jeu-concours

Ce voyage de Clo & Clem, d'autres pourront le faire. Cinq séjours éco-responsables d'une semaine pour 4 personnes sont à gagner. Utilisables en dehors de la haute saison touristique. Inscriptions d'ici au 20 mai.