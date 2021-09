Nouvelle Eco : Une boite à lire géante dans un hameau de la commune de Bédoin

Sur le thème du partage, de l'échange et de la gratuité , Paul Clop, amoureux des livres par ailleurs apiculteur , a décidé de se lancer a son tour. Il a choisi d’installer une première série d’étagères sous le grand porche de sa maison et puis tout est allé très vite raconte t-il :

"Il y a trois ans, j’étais en Lozère il y avait une petite bibliothèque et il y a longtemps que je comptais faire de même. J’avais beaucoup de livres. J'en ai encore au grenier et aussi chez ma mère à Bedoin. C'est vrai que quand on les a lu une fois, deux fois. Je me suis dit que ça serait bien d'en faire profiter tout le monde. Donc j'ai commencé installer quelques étagères tandis qu’on m’en apportait pas mal. Début, Alors il y a plein de gens qui ont des collections. Ils veulent finir leur collection, ils viennent chercher, puis après, ils m'ont rapporté des doubles. C'est comme ça que ça s’est fait progressivement."

Un va-et-vient incessant autour du succès de cette boîte à lire très fournie

"Il y a une dame ici que sa fille elle a une librairie, de temps en temps elle nettoie sa librairie et elle m(en porte. Et maintenant il y a plein de personnes qui viennent chercher qui en dépose et c'est un roulement qui se fait comme ça. Alors au début, j'avais commencé à les classer, mais maintenant, comme les gens en dépose tout le temps, je n'ai pas trop le temps de les classer. Quand j’en trouve et que je sais où ils vont je les classe. Là on m’en a apporté deux cartons, je les ai classé un peu n’ importe où parce qu’il faut avoir de la place. Dés fois dans la journée, il en part cent ou cent cinquante."

