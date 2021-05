Nouvelle Eco : Worldcast Systems, créateur d'équipements radiophoniques

Si vous écoutez la radio dans votre voiture, c'est notamment grâce à WorldCast Systems, cette entreprise de 60 salariés basée à Mérignac en Gironde. Cette PME travaille avec des radios françaises et également européennes, dont la BBC, la radio anglaise située à Londres.

"Quand on fait de la radio, il y a évidemment un studio, avec un journaliste qui parle dans son micro. Puis, il faut transporter ce signal, jusqu'au site de diffusion" explique Christophe Poulain, co-gérant de Worldcast. Le site de diffusion girondin est situé à Bouliac. C'est une grande tour, avec des systèmes d'antennes placés tout en haut. Et au pied du pylône, se trouvent les émetteurs. "L’émetteur, une fois le signal sur le site de diffusion, va transformer l'audio dans la bande FM." En gros, Worldcast, fait le liant entre le journaliste vers les postes de radio.

TAGIT, l'application made in Bordeaux

Cette application a été créée en partenariat avec France Bleu Gironde et Radio France. "C'est comme Shazam, mais pour la radio. En gros, cette application détecte la radio que vous écoutez" explique Christophe Poulain. Elle permet également de proposer du contenu supplémentaire en lien avec cette radio.

"Le but est d'amener de l’interactivité entre les radios et les auditeurs" précise le co-gérant de Worldcast Systems. En effet, cette application permet aux journalistes ou animateurs de poster des sondages. Et donc, que les auditeurs répondent plus facilement aux questions posées.

Cette application est disponible sur Androïd et Apple - Worldcast Systems