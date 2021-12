Nouvelle étape dans la restauration de la Cathédrale de Sens

Les travaux vont permettre d'assurer l'étanchéité de la tour de restaurer ou remplacer les pierres endommagées et de nettoyer l'ensemble. Nous faisons le point avec Frédéric Didier, l'architecte en Chef des monuments historiques de France.

France Bleu Auxerre : En quoi consistent les travaux ?

Frédéric Didier : La Tour maîtresse avait fait l'objet de restauration sur deux de ses faces il y a une dizaine d'années. Il restait les deux autres faces à faire dont des pierres se détachaient et qui risquaient d'endommager des toitures. C'est ce que nous accomplissons aujourd'hui grâce au plan de relance.

La tour a besoin de soin. Nous intervenons juste à temps pour ne pas perdre une magnifique ornementation sculptée de la fin du XVe siècle qui est dans les parties hautes de la tour.

La pollution a fait beaucoup de dégâts ?

Sens a la chance d'être une ville de taille moyenne où la pollution n'est pas trop concentrée. Nous avons des croutes noires et surtout des lichens que nous devons nettoyer. Globalement c'est plutôt le vieillissement des matériaux qui est en cause ici.

Les travaux à réaliser sont complexes ?

Ce sont des travaux qui font appel à un savoir faire particulier mais traditionnel. Celui des compagnons tailleur de pierre et maçon. Nous avons aussi des techniques plus avancées pour les sculptures. L'intérêt pour nous c'est la durabilité des travaux.

On monte sur ce type d'édifice tous les 80 ou 100 ans. Il faut donc que çà dure. L'échafaudage monte aujourd'hui à 64 mètres de haut et ne va pas en haut du campanile de la tour.

Chaque détail compte et on est émerveillé de voir combien les constructeurs ont mis tout leur cœur même dans les choses qui se voient à peine. C'est très important de respecter et ouvrage.

Quelle sera la prochaine étape ?

Ce sera la mise en sécurité du grand comble avec cette charpente du XIII e siècle qui est presque unique depuis la disparition de celle de Notre-Dame. Il y aura aussi la restauration du portail Saint-Etienne et la mise en valeur intérieure de la Cathédrale.

Il y a aussi une réflexion engagée avec la ville de Sens sur l'aménagement de l'ensemble Cathédrale, Palais synodal et musée. Il y a aussi la valorisation des collections.

La Cathédrale de Sens possède le plus riche trésor de France, fort de 4 000 objets.