Nouvelle exposition au MuséoParc Alésia, avec la réalité virtuelle, "on se plonge encore plus dans le passé"

Nouvelle scénographie et nouvel éclairage sur l'histoire au MuséoParc Alésia ! Depuis début juillet et sa réouverture après six mois de gros travaux, l'établissement a fait peau neuve et les visiteurs peuvent découvrir une toute nouvelle exposition permanente. Avec un pari : intéresser tous les publics en misant sur les nouvelles technologies.

Et ici même les statues vous parlent ! © Radio France - Stéphanie Perenon

La réalité virtuelle au cœur de la visite

Et ça commence dès l'entrée avec un court film consacré aux idées reçues sur les Gaulois. Des actrices et acteurs connu.e.s du grand public, sous forme d'hologrammes, passent en revue tous les clichés autour de nos fameux ancêtres. Une note d'humour pour débuter et détendre le public, surtout pour lui donner envie de trouver les bonnes réponses grâce à un parcours ludique qui emmène les visiteurs du néolithique jusqu'à la fin du Moyen-Age. "Un parcours comme un dialogue avec des objets plus nombreux qu'avant et sortis des collections; en regard avec des dispositifs numériques qui permettent de mieux les comprendre", explique Vincent Gentil, médiateur culturel au MuséoParc. Et parmi les nouveautés, on peut se mettre dans la peau (virtuelle) d'un guerrier gaulois ou romain, ça se passe dans dans l'espace dédié aux équipements. Mais qui est le préféré du public? "Il faut reconnaitre que l'entraineur gaulois garde les faveurs du plus grand nombre, l'effet Astérix", sourit Vincent Gentil.

Vincent Gentil, médiateur culturel au MuséoParc Alésia, évoque l'une des nouveautés de cet été Copier

Vincent Gentil, médiateur culturel au MuséoParc devant l'une des nouveautés de cette expo, pour se mettre virtuellement dans la peau d'un guerrier romain ou gaulois. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une plongée dans le passé en mode réalité virtuelle, qui plait beaucoup, quels que soient les âges. "C'est super, on s'imagine mieux comment c'était", s'enthousiasme Colette, "on s'y plonge plus" ajoute son mari André. Ces grands-parents ont emmené leurs trois petits-enfants, Nathaël, Maëlis et Marvin, 11, 10 et 7 ans et tout le monde est conquis, "je pensais qu'on ne verrait que des objets mais c'est encore mieux car on peut en manipuler plusieurs, c'est super génial" conclut le plus jeune.

Le Muséoparc à Alésia est ouvert tout l'été 7 jours sur 7. Plusieurs animations sont prévues en semaine et le week-end.