Nouvelle médiathèque de Valence : plus de 500.000 documents accessibles

Une nouvelle vie démarre pour le bâtiment central de l'ancienne caserne Latour Maubourg à Valence. Le bâtiment longtemps désaffecté a été entièrement réhabilité sur cinq niveaux dont trois accueilleront le public. C'est l'architecte Rudy Riccioti, auteur du fameux Mucem de Marseille, qui a conçu la médiathèque. Il a notamment eu l'idée d'ajouter un espace vitré au premier plan du bâtiment.

Un chantier de près de 22 millions d'euros

Le chantier aura duré deux ans et demi pour un coût total de 21,8 millions d'euros. Sur près de 6.000 mètres carré, le public aura accès à 400.000 documents (livres, CD, DVD) sur place et grâce au système de navette avec les treize autres médiathèques de l'agglo, ce sont 574.000 documents qui seront accessibles. Le bâtiment accueille aussi les archives intercommunales et le point info jeunes.

En avant-première, ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche de 6h à 9h, Jean-Bernard Catella nous fait découvrir les coulisses de l'équipement culturel.