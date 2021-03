Nouvelle mobilisation dans les Landes pour demander la réouverture des théâtres

"Si les théâtre étaient ouverts..." Nouvelle journée de mobilisation du monde la culture dans les Landes. Ce samedi après-midi : les artistes ont organisé une Assemblée Générale spectaculaire devant la mairie de Mont-de-Marsan. Une succession de saynètes et de spectacles d'arts de la rue devant plus d'une centaine de personnes, dont le directeur du Théâtre de Gascogne Antoine Gariel, et le président et maire de Mont-de-Marsan Charles Dayot. Objectif : sensibiliser à la réouverture des théâtres.

Un peu plus tôt dans la matinée, les artistes avaient distribué des tracts sur le marché, place Saint-Roch, toujours à Mont-de-Marsan.

Plus d'une centaine de personnes assiste à l'Assemblée Générale spectaculaire des artistes landais à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier

Ils demandent la réouverture des salle de spectacle : Assemblée Générale spectaculaire des artistes et du public ce samedi à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier

Depuis mardi, le collectif occupe le théâtre Molière avec le soutien du Théâtre de Gascogne. Ce samedi, les artistes devaient également se réunir pour décider de nouvelles actions la semaine prochaine.