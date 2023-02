Nouvelle phase de fouilles archéologiques pour l'ancien Palais de Justice de Poitiers

Après les recherches archéologiques notamment menées par Nicolas Prouteau , et qui avaient pour objectif de mieux comprendre l'histoire de l'édifice, c'est une toute autre phase de fouilles qui débute. Il s'agit désormais de savoir s'il est techniquement possible de réaliser le projet imaginé par l'agence d'architectes Atelier Novembre .

ⓘ Publicité

350 points de sondages sont prévus dans tout le bâtiment. Avec un objectif : "vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments archéologiques qui soient rédhibitoires pour la construction du projet" explique Clémence Pourroy, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique, au tourisme et à l’archéologie. Dans la salle des pas perdus, du scotch orange délimite un espace de deux mètres sur deux, pour un sondage à venir qui atteindra 6 mètres de profondeur. Dans les couloirs du deuxième étage, la poussière vole déjà, signe que les travaux débutent "ces points sont stratégiques, notamment en sous-sol ou des points sensibles comme le corps de logis".

Charles Reverchon-Billot, adjoint aux espaces publics délégué aux droits culturels, souhaite le préciser : il s'agit bien de déconstruction et non pas de démolition. "Les usages de la justice ne seront pas les usages de demain. On ne va pas raser, mais on repart des espaces mis à nu comme ils existaient dans les années 1200, 1300". Une partie des matériaux retirés pour les sondages seront remis en place à la fin des fouilles, comme par exemple les dalles de la salle des pas perdus.

Un chantier ouvert au public

Cette phase de travaux devrait durer de 6 à 8 mois, "s'il n'y a pas de grande découverte", sourit la conseillère municipale. Mais le bâtiment de 6000 m² restera ouvert au public tout le long. L'équipe municipale souhaite même aller plus loin, en valorisant les différentes étapes du chantier : "il y aura des panneaux explicatifs sur ce qu'il se passe, des vidéos qui seront publiées en temps réel sur les fouilles, des médiations sandwichs" argumente Charles Reverchon-Billot.

Schéma de déploiement du projet sur le site de l'ancien Palais de Justice. - @Atelier Novembre

Un impact limité des travaux sur les riverains

L'équipe municipale a rencontré les riverains, et notamment les commerçants de la place Lepetit pour les rassurer : pas d'inquiétude à avoir concernant les bruits ou la poussière. Une benne sera installée à côté des marches de l'entrée, dans l'emprise du Palais, et les entreprises ont pour consigne de n'évacuer les gravats que le matin entre 8 heures et 11 heures. La benne sera par ailleurs recouverte d'une bâche, pour éviter que son contenu ne s'envole et ne s'éparpille sur la place Lepetit.