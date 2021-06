Déconfinement : pourquoi certaines piscines de l'agglomération Valence Romans n'ont pas rouvert

Ce mercredi 9 juin, le déconfinement entre dans une nouvelle phase, les piscines ont officiellement le droit de rouvrir au grand public, mais quatre d'entre elles restent porte close dans l'agglomération de Valence. On vous explique pourquoi.

Le déconfinement progressif franchit une nouvelle étape, ce mercredi 9 juin, avec le passage du couvre-feu de 21h à 23h, par exemple, mais aussi avec la reprise du sport dans les lieux fermés. Les piscines ont donc le droit de rouvrir leurs portes. Mais sur les 7 piscines que compte l'agglomération Valence Romans, seules deux ont rouvert.

Les centres aquatiques le Diabolo à Bourg-de-Péage et de l'Epervière à Valence, gérées par le privé, ont dès aujourd'hui ouvert leurs portes au grand public. La piscine Plein Ciel à Valence est en travaux et ne rouvrira pas immédiatement.

Les quatre autres piscines de l'agglomération, gérées par les services publics, Camille Muffat à Portes-lès-Valence, Serge Buttet à Romans-sur-Isère, Jean Pommier à Valence et la piscine de Bourg-lès-Valence n'ont quant à elles par rouvert ce mercredi 9 juin.

"Le décret permettant la réouverture, qui est sorti hier, est bien plus large que ce qu'on avait anticipé" explique Christophe Marmilloud, directeur général de Valence Romans Agglomération et de la mairie de Valence.

"On avait prévu le personnel pour ouvrir très progressivement et le décret d'hier a surpris tout le monde. On a 50 personnes qui travaillent pour les piscines de l’agglomération, donc il faut quelques jours pour s'organiser."

Les piscines étaient jusque là ouvertes, mais seulement pour les mineurs. "Nous devons revoir toute notre organisation, tout en continuant de privilégier les publics prioritaires, comme les scolaires qui nageront jusque début juillet et les clubs de natation, qui ont pris du retard", explique Christophe Marmilloud.

Une réouverture progressive dès demain

Mais que les amateurs de natation se rassurent : l'agglomération ouvre des créneaux de nages aux adultes dès demain et après-demain aux piscines Serge Buttet de Romans-sur-Isère et Jean Pommier à Valence. "De 11h30 à 13h30 à Romans et de 12h à 14h à Valence" précise Christophe Marmilloud.

"Dès lundi 14 juin, les 4 piscines seront ouvertes au public de manière classique", rassure le directeur général de l'agglomération. Avec quand même une contrainte de jauge à respecter, puisque les piscines ne sont autorisées à accueillir que 50% de leur effectif maximum.

Horaires des piscines de l'agglomération à partir du 14 juin :