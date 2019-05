Nouvelle piscine de Chalezeule : encore un sacré chantier à un mois de la réouverture

Chalezeule, France

Quatre petites semaines seulement encore à patienter avant, normalement, de pouvoir retourner ''piquer une tête'' dans les bassins extérieurs de la piscine de Chalezeule, construite dans les années 1960 au bord du Doubs et fermée depuis le mois de juillet 2018. Après un an de travaux de réhabilitation sur le vaste site de loisirs aquatiques du Grand Besançon, la réouverture au public est officiellement programmée le samedi 29 juin (10h30) par la mairie bisontine. Et pourtant, à un mois seulement d'accueillir de nouveau des centaines de baigneurs et d'adeptes de la ''bronzette'', le chantier est loin d'être terminé...

Le futur grand bassin (les parois bétonnées, au centre) attend toujours son eau et pas seulement à un mois de la réouverture (29 juin 2019) de la piscine de Chalezeule dans le Grand Besançon © Radio France - Julien Laurent

Encore un véritable chantier, dans tous les sens du terme

En cette toute fin mai, c'est même encore un énorme chantier, dans tous les sens du terme... Tout autour des bassins, toujours vides : des tas de gravats, de terre, de ferrailles. Des pelleteuses et autres engins de BTP en action. Et au total, pas moins d'une cinquantaine d'ouvriers qui s'activent chaque jour. Là, c'est clair : on est très loin des jolies zones engazonnées et des immenses dalles en béton qui borderont au final les différents bassins de la piscine, comme on peut le voir, pour le moment, seulement sur les photos-montages concoctés par les architectes du projet (atelier po&po)...

La projection finale (1/2) du cabinet d'architectes "atelier po&po" pour la piscine de Chalezeule rénovée dans le Grand Besançon dont la réouverture est fixée le 29 juin 2019 - atelier po&po

Les services de la Ville se veulent rassurants pour finir juste à temps

Mais tout va rapidement être réglé lors des quatre dernières semaines de travaux, nous précise-t-on à la mairie de Besançon : « oui, on est ''à l'arrache'', ça va être ''ric-rac'' », confirment, sans langue de bois, les services de la Ville qui expliquent aussi que le chantier a notamment été retardé en mars dernier, à cause de la crue du Doubs voisin qui « durant trois semaines, avait entièrement recouvert le site. Et là, même si ça peut paraître assez impressionnant quand on regarde aujourd'hui ce véritable chantier qui porte bien son nom, c'est vrai : _en fait, on est vraiment sur les derniers efforts de terrassements. Et a priori, ça va aller assez vite_, finalement... », rassurent les superviseurs de la mairie qui précisent par exemple que le béton désactivé, utilisé pour les pourtours des bassins, sèche en 48h.

Seul le nouveau toboggan semble terminé à un mois de la réouverture (29 juin 2019) de la piscine de Chalezeule dans le Grand Besançon © Radio France - Julien Laurent

2.400 m3 d'eau pour remplir les bassins durant trois jours

Le gros œuvre une fois fignolé, il restera toutefois le remplissage des bassins, d'abord... Soit quand même 2.400 m3 d'eau à déverser ! 1.500 dans le grand bassin (50 m x 20 m pour un 1,50 m de profondeur en moyenne). Environ 700 m3 pour la fosse à plongeon (profonde de 4,75 m). Puis encore quasiment 200 m3 dans le petit bassin ludique pour les enfants. Et tout ça prend évidemment pas mal de temps : trois jours nécessaires – programmés du 8 au 11 juin – pour remplir les trois bassins.

La projection finale (2/2) du cabinet d'architectes "atelier po&po" pour la piscine de Chalezeule rénovée dans le Grand Besançon dont la réouverture est fixée le 29 juin 2019 - atelier po&po

Le calendrier minuté aussi par les analyses réglementaires de sécurité

Sans oublier, ensuite dans le calendrier réglementaire avant ouverture au public, les premières analyses de la qualité de l'eau (18 juin) effectuées par l'Agence Regionale de Santé (ARS) qui livrera ses premiers résultats le 21 juin. Et il y aura aussi, notamment, les tests de colorations de l'eau des bassins prévus le 27 juin... soit la veille seulement de l'inauguration officielle (vendredi 28 juin, 18h) de la toute nouvelle piscine rénovée de Chalezeule, dont les travaux de réhabilitation ont été chiffrés à 5,17 M€.