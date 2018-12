Le photographe cherbourgeois François Dourlen fait le buzz avec un film sur Cuba

Cherbourg, France

Le film de moins de trois minutes, tourné à La Havane, a tapé dans l’œil du ministère du tourisme de Cuba qui a félicité François Dourlen de ne pas être tombé dans les clichés, et d'avoir filmé les gens avec humilité et bienveillance. Le ministère entend même utiliser la vidéo pour faire la promotion de l'île. La vidéo a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Le jeune professeur de 36 ans est ravi de montrer une autre facette de son travail : "On me reconnait pour quelque chose que j'ai réalisé avec le cœur. C'est quelque chose de vrai, comme un humoriste qui est content de montrer une autre facette de lui même. Tout ce qui touche aux photos je me suis habitué, mais là j'ai l'impression de repartir à zéro, de redécouvrir la magie d'internet, l'enchantement."

Parmi les meilleurs photographes du monde

François Dourlen, professeur en lycée à Cherbourg, qui a aussi été repéré en cette fin d'année par My Modern Met. Le site internet le classe dans son top 2018 des 36 meilleurs photographes du monde. En janvier, François Dourlen aura même carte blanche sur la page Facebook et le compte Instagram du site américain

Pas de quoi attraper la grosse tête pour François Dourlen " La seule différence c'est que je travaille beaucoup, parfois tôt le matin ou la nuit, mais mon activité internet est celle de tout le monde, si ce n'est que j'ai acquis pas mal d'audience"

Malgré le succès, pas question pour François Dourlen de laisser tomber son métier de prof à Cherbourg © Radio France - Jacqueline FARDEL

Et pas question non plus de laisser tomber son métier de prof " Ah non ! j'ai fait des pieds et des mains pour réussir le concours, revenir à Cherbourg ça reste un loisir, et déjà ça prend beaucoup de temps sur ma vie de tous les jours "

François Dourlen garde la tête froide, et son sens de l'humour - François Dourlen

A venir encore un contrat qui s'annonce avec une grosse marque, encore top-secret, et un film personnel en préparation sur le travail des pêcheurs au large de La Hague