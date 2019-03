Le festival Nouvelle(s) Scène(s) fête ses 10 ans à Niort

Niort, France

Oré, Taxi Kebab, Rendez-vous, Léonie Pernet... Des noms qui ne vous disent peut-être rien mais qui pourraient se trouver un jour en haut de l'affiche. Tous sont au programme de Nouvelle(s) Scène(s) à Niort. La 10e édition de ce festival de musiques actuelles qui s'attache à faire découvrir des artistes émergents se déroule du 21 au 30 mars. Avec en ouverture, ce jeudi, au Moulin du Roc la révélation scène des dernières victoires de la musiques Clara Luciani. Le concert est complet. Mais il y en a plein d'autres gratuits pour certains, payants pour d'autres.

"Les Niortais attendent le festival car c'est un public curieux", Victor Thiré, président de l'association qui organise le festival

En 10 ans, le festival s'est clairement imposé dans le paysage culturel. "On est un festival à notoriété régionale ça c'est sûr, nationale même l'année dernière avec le parrainage d'Etienne Daho. Le rayonnement auprès de la presse nationale nous a grandement aidé à remplir toutes les jauges", précise Victor Thiré, président de l'association qui organise le festival. "Nouvelle(s) Scène(s) a gagné au moins ce label de qualité comme quoi on peut découvrir des choses qui demain serait connu ailleurs et inaccessible ailleurs. Des artistes que nous avons fait tourner son maintenant à plus de 50 euros la place", raconte Patrick Delaunay, l'un des membres fondateurs de l'association. C'est le cas de Jain, Fauve, La Femme ou encore Christine and the Queens.

Nouvelle(s) Scène(s) à Sainte-Néomaye

Le festival s'invite cette année encore dans des endroits insolites comme le cloître de l'hôpital ou l'église Saint-André. Et nouveauté pour cette édition, le festival sort de Niort. En partenariat a été noué avec la communauté de communes du haut val de Sèvre, un concert est programmé à Sainte-Néomaye.

Tout le programme de Nouvelle(s) Scène(s) est à retrouver sur le site du festival.