Nouvelle victoire des handballeuses de Bourg-de-Péage.

Deuxième match et deuxième victoire pour les handballeuses de Bourg-de-Péage. Les joueuses de Camille Comte ont gagné mercredi soir à Mérignac 24 à 22. Les drômoises ont fait la course en tête durant toute la rencontre et confirment leur succès obtenu la semaine dernière face à Paris 92. Le Bourg-de-Péage Drôme Handball a rendez-vous le 26 septembre à domicile contre Chambray.