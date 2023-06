Nouvelles Vagues : première édition du festival international du film de Biarritz

De gauche à droite : François-Xavier Menou, trésorier Jérôme Pulis président, et Sandrine Brauer déléguée générale du festival

Nouvelles Vagues. Le nom du festival fait référence bien sûr au mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950 avec Jean-Luc Godard ou François Truffaut . C'est aussi une image de la ville de Biarritz célèbre pour ses spots de surf. C'est désormais un événement culturel. La première édition du festival international du film de Biarritz aura lieu du 28 juillet au 2 août, avec un impératif pour les réalisateurs : qu'ils évoquent la jeunesse.

Un festival "qui ne ressemble à aucun autre"

Huit films ont été retenus sur environ 200 visionnés par le comité de sélection. "Notre ambition est de créer un festival unique, qui ne ressemble à aucun autre" souligne Jérôme Pulis le président de l'association qui porte le festival. Et pour ne pas se disperser et noyer le public, une définition précise du festival a été élaboré. Tous les films doivent parler de la jeunesse. "Les récits doivent porter sur l'âge des possibles" insiste Sandrine Brauer, la déléguée générale du festival. La manifestation a pour objectif de s'inscrire dans la durée et dispose cette année d'un budget de 2,1 millions d'euros.

Des jurés de moins de 35 ans

Le jury de cette première édition est présidé par le réalisateur iranien Saeed Roustaee dont le troisième film, Leila et ses frères ( Leila's Brothers ), a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2022 . Les sept membres du jury, dont la réalisatrice américaine Francesca Scorsese (fille de Martin Scorsese), ont moins de 35 ans. Toute une programmation va tourner autour du festival avec quatre films en avant-première comme Une année difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Il y aura aussi des séances pour les scolaires et des expositions de photos. Les films en compétition sont projetés au cinéma "Le Royal".

https://www.nouvelles-vagues.org/