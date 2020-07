Noyade au lac du Lampy dans l'Aude: les précautions à prendre avec un paddle

Deux jeunes frères castrais de 12 et de 16 ans se sont noyés ce lundi sur le lac du Lampy dans l'Aude à la frontière du Tarn. Les deux jeunes frères faisaient du paddle lorsqu'ils ont échappé à la vigilance de leurs parents et se sont noyés. La baignade et toutes les activités nautiques étaient pourtant interdites dans le bassin du Lampy depuis que la mairie de Saissac avait pris un arrêté fin juin.

Même si la pratique du paddle peut se faire sur mer, dans un lac ou dans un étang, elle n'en reste pas moins réglementée. Première condition qui paraît logique mais qui n'est pas toujours respectée, savoir nager. Le port d'un gilet de sauvetage est aussi obligatoire et les autorités recommandent également de ne jamais faire de paddle seul.

Les précautions

Dans les lacs et étangs, la pratique du paddle ne se fait que dans les lieux où la baignade et les activités nautiques est autorisée. C'est le cas par exemple au lac de la Thésauque dans le Lauragais, plus précisément à Montgeard en Haute-Garonne. La petite base nautique loue des paddles à la journée. Avec deux règles primordiales, "le port du gilet et aussi se mouiller la nuque avant de commencer pour éviter une hydrocution". Le tout sous la surveillance des maîtres nageurs du lac mais aussi des parents comme Christophe.

Comme beaucoup de vacanciers, ce père de famille a acheté un paddle gonflable à ses enfants pour les vacances. Une activité simple à la portée de tous. Il "suffit" en effet de garder son équilibre sur sa planche tout en pagayant pour s'orienter dans l'eau. Depuis quelques années, beaucoup de personnes se sont pris au jeu et Axel l'a bien vu. "Depuis que je m'occupe de la location des paddles, c'est devenu vraiment populaire. J'ai vu la différence en cinq ans, aujourd'hui on me demande bien plus de paddles que de canoës".

C'est donc tout naturellement qu'Axel a vu le nombre de paddles privés augmenter au lac de la Thésauque ces dernières années. Selon lui, "_les accidents restent très rar_es", ce qui n'empêche pas non plus la vigilance. A l'arrière du paddle existe aussi le "leash", une corde qui s'accroche à la cheville et qui reste attachée au paddle. Si celui qui est dessus tombe dans l'eau, il reste ainsi toujours relié à la planche. Un petit détail qui peut tout de même s'avérer important en cas de pépin une fois sur l'eau.