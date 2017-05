A Noyers-sur-Serein, des artisans d'art ouvrent une boutique associative

Installée dans les locaux d'une ancienne mercerie, sur la place du marché de la cité médiévale, la boutique de la compagnie du chat botté, ouverte il y a tout juste un mois, le 1er avril, connait déjà un beau succès. On y découvre les créations de cinq artisans des environs.

A l'intérieur de cette boutique, place du marché, vous pourrez découvrir des bijoux, des vêtements et accessoires pour enfants, des sacs, des objets en cuir. En fait, toutes les réalisations de cinq artistes de la région dont François Jossier, cellier et président de l’association " la compagnie du chat botté " : « Nous avons essayé l’été dernier une boutique éphémère pendant un mois tous ensemble et ça a marché. Nous avons recommencé pendant les fêtes de fin d’année. Le succès était encore au rendez-vous. Nous avons donc décidé de franchir le pas et d’ouvrir une boutique dans la durée »

La boutique associative permet de ne pas être seul, de se faire connaitre, et de faire plus de vente

François Jossier, président de l' association et exposant dans la boutique © Radio France - Isabelle Rose

Et selon François Jossier, la boutique associative offre de nombreux avantages : Les créateurs assurent chacun des permanences en fonction de leur disponibilité, 10% du produit des ventes sont réservé au paiement des charges et surtout elle offre une meilleure visibilité à chaque artisan. Les gens rentrent et découvrent d’autres produits et cela peut amener à d’autres ventes. Cela fait boule de neige. On a beaucoup de locaux qui ne viennent pas dans nos ateliers respectifs mais qui viennent dans la boutique. En un mois seulement, François Jossier estime avoir gagné davantage dans cette boutique associative que seul dans son atelier durant un trimestre.

On a beaucoup de locaux qui ne viennent pas dans nos ateliers respectifs mais qui viennent dans la boutique

Le fait d'être plusieurs, engendre aussi une émulation artistique estime Elisabeth Duarte, créatrice textile « Ça nous permet parfois de rebondir sur les idées des autres. De décliner d’une autre façon un objet réalisé en cuir par exemple. Ou d’associer des matières différentes »

L’association compte également faire vivre le lieu en accueillant chaque mois un créateur et en organisant des ateliers. Le premier aura lieu le 10 mai : Un atelier confection ludique réservé aux enfants. Le 21 mai, l’association participe aux journées du fait main, une opération nationale pour promouvoir les créations d'artisans créateurs.

Dans l’Yonne il existe d’autres exemples de boutiques associatives mais très peu concernent uniquement des artistes. Une formule qui pourtant fonctionne. A Saint-Sauveur-en-Puisaye, par exemple, l'association les creac'teurs a été créée en 2006. Selon Xavier Lauprêtre, l'un des membres fondateurs, ces boutiques associatives permettent d'encourager et de maintenir la création artistique en milieu rural. Son association attire entre 4 et 5 000 visiteurs et les ventes ont explosés l’an dernier.

Xavier Lauprêtre membre fondateur des créac'teurs à Saint-Sauveur -en-Puisaye Copier

Contacts : La compagnie du chat botté 12, place du marché au blé à Noyers-sur-serein est ouverte du mardi au dimanche de 10 à19 heures et tous les jours en période estivale.

facebook

lacompagnieduchatbotte@gmail.com.

Les cinq créateurs sont : François Jossier (Jos cuirs & peaux) ; Patricia Grateau (Les créas d'Annay), Élisabeth Duarte (2 p'tits cœurs couture), Stéphanie Wahl (Tatazoom) et Marie-Alice Grandidier (la Baguette à Malice).

Le reportage d'Isabelle Rose Copier

https://www.facebook.com/Les\-Cr%C3%A9acteurs\-en\-Puisaye\-335497629827955/