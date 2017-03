Noyers-sur-Serein inspire la Belle et la Bête de Disney

Pour créer les décors de leur dernier film, La Belle et la Bête sorti en salle ce mercredi, les studios Disney se sont inspirés de plusieurs bourgs médiévaux français, dont celui de Noyers-sur-Serein dans l'Yonne. Le village n'en est pas à sa première apparition au cinéma.

Noyers-sur-Serein n'en finit pas d'inspirer le cinéma. Après les tournages de La Grande Vadrouille, ou de Molière avec Romain Duris, le petit bourg médiéval icaunais sert une nouvelle fois de décor, ou du moins de modèle de décor pour un film. Disney affirme en effet s'être inspiré de plusieurs villages français, dont Noyers-sur-Serein dans l'Yonne, pour créer le village de La Belle et la Bête, sorti ce mercredi au cinéma.

Les arcades de l'Hôtel de Ville reconnaissables

Les villages de Conques, Carennac, Sarlat, Monpazier et Noyers-sur-Serein ont été des sources d'inspiration pour reconstituer le village de Belle dans les studios Disney à Londres. Au risque de paraître chauvins, les Icaunais pourront se vanter de reconnaître clairement Noyers-sur-Serein au premier coup d’œil. Dans le village de La Belle et la Bête, la place centrale du village est pavée, entourée de maisons à colombages aux toits hauts et pointus.

La place centrale du village de Belle. - Image tirée de la bande annonce de La Belle et la Bête, Disney 2017

Au milieu trône une fontaine et aux alentours des bâtiments percés d'arcades. Les villageois entrent sur la place en passant sous une porte dans le mur de fortification en pierres. Alors même si beaucoup de bourg médiévaux se ressemblent, Inez Van Noort, guide conférencière dans l'Yonne croit identifier certains détails typiques de Noyers: " Je reconnais l'arcade de la Place de la Petite-Etape-aux Vins et les toits à tuiles bourguignonnes", commente-t-elle en voyant la bande annonce.

Une des arcades du village de Belle, incarnée ici par Emma Watson - Image tirée de la bande annonce de La Belle et la Bête, Disney, 2017

C'est comme si plusieurs lieux de Noyers avaient été condenser pour former une seul place. Ce n'est pas très réaliste, mais ça se rapproche vraiment de ce que je connais du village. - Inez Van Noort, guide conférencière dans l'Yonne.

Disney dit avoir voulu reconstituer la France du XVIIIème siècle, car la romancière qui coucha le conte classique de La Belle et la Bête pour la première fois par écrit, le fit en 1740, dans le recueil La jeune Américaine et les contes marins. " Les villages choisis par Disney pour les décors du films sont bien plus anciens, précise Inez Van Noort, ils datent du XII et XIIIème siècle. Toutefois, comme ils étaient régulièrement détruit par les guerres ou les incendies, on les reconstruisait au fil des siècles donc il peut y avoir des traces du XVIII ème siècle." L'histoire de La Belle est la Bête se déroule vers les années 1740 et Disney a tenu à rendre les costumes et l'organisation du village les plus fidèles possibles à cette époque. Quant au château de la Bête, il est largement inspiré par Versailles et son style rococo, avec des énormes lustres en verre.

Noyers fait son cinéma

Ce n'est pas la première rencontre entre le petit village icaunais et la firme de Walt Disney. Les équipes de Disney Channel étaient venues à Noyers-sur-Serein en 1994, pour tourner le téléfilm The Whipping Boy. "C'est tout à fait possible qu'ils aient des souvenirs de Noyers grâce à cela, explique Gaëlle Laurent, responsable du Bureau des Tournages dans l'Yonne, ça correspond à ce que les Américains adorent: un charmant petit village français. Par contre, cette fois-ci, ils ne sont pas venus faire de repérage. Ils l'ont certainement fait grâce à des photos trouvées sur internet."

Les studios Disney ne sont pas venus en repérage mais ils connaissent déjà le village où ils avaient tourné avec une grosse équipe en 1994. - Gaëlle Laurent, responsable du bureau des tournages dans l'Yonne

Alors qu'il existe beaucoup de charmants villages français, pourquoi Noyers attire autant les cinéastes? "C'est parce que le bourg est vraiment très bien préservé, explique la guide Inez Van Ort. Le centre du village est resté en dehors de la modernité. Il n'y a pas d'antennes de télévision ou des choses qui pourraient parasiter les tournages. Les cinéastes n'ont quasiment rien à refaire." En comptant La Belle et la Bête, Noyers-sur-Serein aura figuré dans au moins dix productions pour le cinéma ou la télévision.

Apparitions de Noyers-sur-Serein dans des films